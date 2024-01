Adrianne Lenker lanza el single ‘Sadness As A Gift’

Adrianne Lenker anuncia nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 22 de marzo después de que Big Thief se tome una pausa tras el genial Dragon New Warm Mountain I Believe in You (2022, 4AD / Popstock!).

Si en 2020 llegaba el bonito Songs/Instrumentals, en primavera disfrutaremos de Bright Future, un trabajo en el encontraremos la colaboración con el coproductor Philip Weinrobe y las contribuciones de destacados artistas como Nick Hakim, Mat Davidson y Josefin Runsteen.

Como cuenta el comunicado, en otoño de 2022, la cantante tuvo suerte. Todos podrían venir. Tres amigos musicales, “Algunas de mis personas favoritas”, tuvieron espacio en sus apretadas agendas de giras para unirse a ella en el estudio analógico escondido en el bosque, Double Infinity. Los músicos, Hakim, Davidson y Runsteen, eran conocidos por Adrianne, pero más nuevos entre sí. «No tenía idea de cuál sería el resultado. Al final fue mágico«.

Adrianne no tenía intención de hacer un álbum. En lugar de eso, explorarían las canciones sin expectativas. Incluso con un resultado abierto, desde el principio el productor Philip Weinrob quiso capturar las sesiones con la más pura honestidad técnica. Colocó sobre los viejos pisos de madera de cerezo de Double Infinity una consola Otari de 8 pistas y Studer de 1/2 pulgada.

Otra de sus canciones es «Sadness As A Gift», una pieza musical que, a pesar de su atemporalidad, logra sorprender en cada escucha. La expresividad única de la voz de Adrianne se combina magistralmente con guitarra, piano, violín y armonías vocales, tejiendo una narrativa poética que resuena profundamente. La lírica introspectiva invita a los oyentes a reflexionar sobre la fugacidad del tiempo y las preguntas inevitables que surgen en el camino.

Escucha ‘Sadness As A Gift’ de Adrianne Lenker

Foto Adrianne Lenker: Germaine Dunes