Documental: “Mystify. Tras el cantante de INXS”, sobre Michael Hutchence

Michael Hutchence se quitó la vida en Sydney allá por 1997, cuando apenas tenía 37 años. Todo fue muy rápido. Su banda, INXS, estaba a punto de realizar el regreso después de un descanso. Andaba el frontman sumido en una depresión agravada en las batallas legales por la custodia de los hijos de su compañera Paula Yates con su ex marido, Bob Geldof. Todo este calvario comenzó años atrás cuando en Dinamarca un taxista enojado lo tiró al suelo, causándole una lesión cerebral y ahí comenzó su trauma psicológico.

El director de esta cinta, Richard Lowenstein, dirigió el documental que estos días llega a Filmin, no observando el ascenso y caída del mito Hutchence, sino además como amigo personal de él que era. De hecho llevó a cabo varios videoclips de la banda y, en 1986, Michael Hutchence protagonizó su largometraje, Dogs in Space. También es cierto que, para esta cinta, contaba con numeroso material visual, ya que al cantante le gustaba mucho una cámara y eso, para este tipo de proyectos, es una alegría. Durante hora y media conocemos sus pensamientos más íntimos, así como las opiniones que levantaba en su entorno. También conocemos parte de su vida contaba por grabaciones en magnetófonos del artista y es esa voz la que dirige el discurrir de la peli. Muchos recuerdos, reflexiones y cintas VHS.

Conocemos, por ejemplo, que escuchaba de pequeño a Marc Bolan, Aretha Franklin y que le marcó el “Je T’aime,…Moi Non Plus” de Jane Birkin et Serge Gainsbourg. También su gran afición a la literatura, el arte y el teatro en general. En un momento de la misma le dice a una periodista que está leyendo Les enfants terribles de Cocteau y esta le dice que si lo está haciendo en francés. Entonces él, con sonrisa picaruela, responde que no, que en inglés, pero que le gusta decir el título en gabacho. INXS fue el primer grupo no americano que consiguió 6 éxitos consecutivos en el Hot 100 en la década de los 80.

Para muchos, y sobre todo muchas, era un dios arquetípico del rock ochentero. Dennis, el padre de los hermanos Farriss, miembros también de la banda, recuerda que, cuando niño, prefería estar en casas ajenas que en la suya. Y otros declaran que temía ser considerado pretencioso debido a su gusto por Herman Hesse y Khalil Gibran.

Como todo documental de artista hace un repaso desde que nace hasta que fallece, siguiendo un hilo conductor muy común en este tipo de proyectos. Ahí no destila ninguna originalidad; que si de chico los padres se separaron, que si se separó de su hermano menor cuando la madre se lo llevó a Los Ángeles. Sólo se escapa de esa narración básica cuando cuenta que tuvo siete niñeras y que la última de consumía drogas. Tras esto, sigue su hermana Tina diciendo que Michael siempre fue el elegido, mientras que Rhett, el otro hermano, fue designado como la oveja negra. Y que, debido a ese indeleble complejo de culpabilidad, surgió el carácter complejo de Michael Hutchence.

Tenía mucho sentido del humor. La clave de su éxito en el escenario, afirmó, era su miopía. Sólo veía borrones dice. Por lo tanto, se salvó del pánico escénico. Pero es difícil de creer. Durante finales de la década de los 80 hizo del escenario su hogar, pavoneándose con el torso desnudo, micrófono en mano y el pelo largo balanceándose alrededor de su rostro. Y eso, claro, era un seguro de vida para las chais y los amigos gayers que, en esos años, sólo lo confesaban a los más íntimos. Entre las chorbas que aparecen en el documental está Kylie Minogue que declara que lo amaba por su curiosidad por el mundo y la alegría que sentía. Pero todo ello se fue al traste con los cambios de humor y la rabia resultantes del proceso depresivo que empezó a padecer mediado los 90. Cosa que, finalmente, lo derrotó. El film es un homenaje a un hombre que nunca hizo las paces con la fama y que, además, tampoco se perdonó por necesitarla.

El documental MYSTIFY. TRAS EL CANTANTE DE INXS se estrenó en Filmin el pasado 27 de mayo.