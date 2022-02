ADULT. están de vuelta, escucha su nuevo single

Los pioneros del synth punk ADULT. están de vuelta con el disco Becoming Undone que se publicará el 25 de febrero a través de Dais Records (el vinilo aterrizará el 11 de marzo).

Nicola Kuperus y Adam Lee Miller comenzaron a crear Becoming Undone la segunda mitad de 2020 en un contexto de flujo y aislamiento sin precedentes. El dúo puso en marcha a sus musas al obtener nuevas adiciones al equipo: un pedal de bucle vocal para Kuperus y almohadillas de percusión Roland para Miller. Reconectarse con influencias heredadas como la percusión industrial de Test Department y los siniestros sintéticos de TG’s 20 Jazz Funk Greats provocó una serie de sesiones fructíferamente frenéticas, centradas en temas de impermanencia y disonancia.

Después de un cuarto de siglo de actividad casi ininterrumpida, ADULT. han perfeccionado una tensión de cohesión estilística en el formato del álbum, “pero para esto queríamos algo que se esté desmoronando”.

Una de las canciones del disco es “I Am Nothing” de la que comentan: “Después de escuchar esta canción con una amiga, ella comentó que nosotros tenemos una sana aceptación de la destrucción. Nuestros sentimientos con respecto a la música actual y la producción creativa son los siguientes: no estamos interesados “en escuchar putos álbumes de música feliz”. Algunos pueden desear escapar de lo ineludible, pero nosotros no. Vayamos al núcleo de la condición humana y analicémoslo. El significado de “nada” en el contexto de esta canción no está en con respecto a la falta de valor, sino de estar alojados en algo que no podemos entender y, sin embargo, de alguna manera lo aceptamos, o no lo aceptamos”.

Escucha ‘I Am Nothing’ de ADULT.