Kurt Vile anuncia nuevo disco para abril

Kurt Vile ha anunciado su primer nuevo álbum de larga duración desde Bottle It In de 2018. Un álbum que se llama (watch my moves) y saldrá el 15 de abril a través de Verve Records.

Un trabajo en el que vuelve a estar acompañado de su banda, The Violators, y que él mismo produjo con la ayuda de Rob Schnapf en el estudio OKV Central. Incluye contribuciones de Cate Le Bon, Chastity Belt, Stella Mozgawa de Warpaint y la percusionista Sarah Jones.

Vile comenta: “Cuando Waylon Jennings se convirtió en un artista country fuera de la ley, le gustaba grabar en Hillbilly Central, que era el estudio de Tompall Glaser. OKV Central es mi versión de eso en Mount Airy. He llegado a lo mío aquí y, al mismo tiempo, estoy volviendo a mis raíces de grabación casera”.

Como adelanto ha compartido el video de una nueva canción llamada “Exploding Like Stones”, que presenta a James Stewart de Sun Ra Arkestra.

Escucha ‘Exploding Like Stones’ de Kurt Vile

Estas serán las canciones de (watch my moves) de Kurt Vile

01 Goin on a Plane Today

02 Flyin (like a fast train)

03 Palace of OKV in Reverse

04 Like Exploding Stones

05 Mount Airy Hill (Way Gone)

06 Hey Like a Child

07 Jesus on a Wire

08 Fo Sho

09 Cool Water

10 Chazzy Don’t Mind

11 (shiny things)

12 Say the Word

13 Wages of Sin

14 kurt runner

15 Stuffed Leopard