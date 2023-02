Sónar celebra su 30 aniversario con Aphex Twin, Little Simz y HOLO, entre otros

Sónar celebrará su 30º aniversario los días 15, 16 y 17 de junio en Barcelona con más de 100 actuaciones de conciertos en vivo y sesiones de DJ.

Cuenta con las novedades de Aphex Twin, Bad Gyal, Little Simz y Eric Prydz con su proyecto HOLO, así como el aclamado DJ y productor Black Coffee. Estos se unen a los ya anunciados BICEP live, Fever Ray, Amelie Lens, Peggy Gou, The Blessed Madonna, Solomun, Laurent Garnier, Richie Hawtin y muchos más.

Para esta gran fiesta de 30º aniversario, Sónar de Noche contaba ya con los directos de BICEP y Fever Ray y con DJs estelares como Amelie Lens, Peggy Gou, Solomun y Richie Hawtin, entre otros.

El line up se completa hoy con otros muchos nombres. Del ballroom house rapeado de Cakes Da Killa y el hip-hop reflexivo y socialmente atento de Little Simz, al mejor pop urbano del momento en un DJ set especial ‘Club 2000’ de Alizzz, diseñado para el 30º aniversario del festival. Del tech-house desenfadado de la figura viral Mochakk al techno atemporal de la leyenda barcelonesa Angel Molina. La diversidad y el sonido global de Londres estará representado por el live show ‘Bubble Up’ de Ikonika, mientras que Detroit mostrará en el 30º aniversario una faceta diferente con DJ Holographic b2b DJ Minx. También se unirán en la cabina de DJ para pinchar a cuatro manos Tiga b2b Cora Novoa y Âme b2b Marcel Dettmann, estos últimos durante 5 horas el viernes en SonarCar by TOUS. El noise impredecible de Russell Haswell, el global club de Lowprofile, la sutileza de Undo, el sonido latino industrial de Cardopusher, el techno ultra-acelerado de Nene H y el ritmo seductor de Chloé Caillet completan la propuesta de Sónar de Noche en 2023.

Sónar de Día renueva este año su disposición de espacios y mejora sus equipamientos e instalaciones para ofrecer una nueva área de restauración más cómoda y nuevas zonas de baile para el público.

Allí será donde Horse Meat Disco x Prosumer unan fuerzas en cabina para ofrecer una clase magistral de selección disco y house. También estarán el productor experimental de new-trance Lorenzo Senni y la figura rave madrileño-berlinesa Héctor Oaks, ambos presentando sus nuevos directos basados en sus inminentes lanzamientos. LEÏTI y Sticky M.A. presentarán sus últimos trabajos, en los que fusionan su sonido original con nuevos géneros, mientras que nusar3000 ofrecerá su híbrido entre drum&bass y reggaetón. KYNE coqueteará con el trap, el r&b y el latin soul y la unión inédita Kitty110 / LaBlackie / L’Beel llevará el rap a flirtear con diversos estilos, yendo del drill a la electrónica. El directo ‘Vimana Discplay’ de Phran, inspirado en los sound-systems callejeros venezolanos, la esencia amapiano de Musa Keys, el hyperpop japonés de Tohji, los ritmos esotéricos de Sergi Botella… Y, con ellos, los productores de culto Oneohtrix Point Never y Max Cooper, el tándem brasileño BADSISTA b2b Cashu, la selectora Bored Lordy la gran talento catalana Marina Herlop.

Programación completa de Sónar

Jueves 15 de Junio

Sónar de Día | 15h a 00h

700 Bliss | B2BBS | Black Coffee | Bored Lord | Bradley Zero b2b Moxie | Charlotte Adigéry & Bolis Pupul | Erika de Casier | Forensic Architecture with Stefanos Levidis | Grievous Bodily Harmonics | Grove | Jana Winderen | Jokkoo Collective | Kitty110 / LaBlackie / L’Beel | Kode9 presents ‘Escapology’ | KYNE | lanav | Manuka Honey | Marina Herlop | Nosaj Thing + Daito Manabe present ‘Continua’ | Oneohtrix Point Never | Playmodes & UPC-Telecos present ‘Astres’ | Sabrina Bellaouel | Sergi Botella | Soda Plains | Tohji | Tupac Martir’s ‘Unique’

Viernes 16 de Junio

Sónar de Día | 15h a 00h

Ahadadream | Albany | Amor Satyr | BADSISTA b2b Cashu | Bendik Giske | The Blessed Madonna | CJ Carr | Crystal Murray | Daito Manabe live | DALILA | Desert | Elijah presents ‘Yellow Squares’ | Eliza Rose | Kate Darling presents ‘The Future of Human-Robot Interaction’ presented by SEIDOR | Lorenzo Senni | MANS O | Max Cooper live | Merca Bae presents ‘2048’ live | MikeQ | Musa Keys | Klara Lewis & Nik Colk Void + Pedro Maia | Ralphie Choo | Ryoji Ikeda | Santiago Latorre & Colin Self | Selectya Glossy | In conversation: Steve Goodman (Kode9) & Moor Mother | Universal Everything

Sónar de Noche | 20:30h a 07h

Âme b2b Marcel Dettmann (5h set) | Aphex Twin | Aquarian | Baba Sy | BICEP live | Cakes Da Killa | Cardopusher | CC:DISCO! | DJ EZ | DJ Marky & MC GQ | Fever Ray | Honey Dijon | Ikonika presents ‘Bubble Up’ live | ISAbella b2b Roza Terenzi | JOVENDELAPERLA | Logic1000 | Peggy Gou | Russell Haswell DJ set | SHERELLE x Kode9 | Shygirl | Solomun

Sábado 17 de Junio

Sónar de Día | 15h a 00h

AINES | Ana Quiroga & Estela Oliva present ‘Azabache AV’ | Carles Viarnès & Alba G. Corral | CLARAGUILAR | Deena Abdelwahed live | Dinamarca | Flaca | Héctor Oaks presents ‘Fuego Universal’ live | Horse Meat Disco x Prosumer | La Niña Jacarandá | Laurent Garnier | LEÏTI | Lolo & Sosaku | Lucrecia Dalt | Nick León | nusar3000 | Omagoqa | Perera Elsewhere | Phran presents ‘Vimana Discplay’ | Sticky M.A. | Toccororo

Sónar de Noche | 20:30h a 07h

Alizzz ‘Club 2000’ DJ set | Amelie Lens | Angel Molina | Anz | Bad Gyal | Call Super b2b Sedef Adasi | Carista | Chloé Caillet | DJ Holographic b2b DJ Minx | Eric Prydz presents HOLO | Koreless | La Zowi presents ‘La Reina del Sur’ | Little Simz | Lowprofile | Mareo: Chico Blanco b2b 8kitoo | Mochakk | Nene H | Orslok | Parkineos | Richie Hawtin | Rusowsky DJ set | Samantha Hudson presents ‘AOVE Black Label’ | Tiga b2b Cora Novoa | Topanga Kiddo | Undo | Wata Igarashi live

Entradas para Sónar

Hoy han salido a la venta las entradas individuales para cada una de las noches en Fira Gran Via, por lo que tanto los Abonos, Abonos VIP y Acreditaciones como las Entradas de 2 Noches y los tickets individuales para cada día y noche ya están a la venta.