Alec López publica un nuevo sencillo, «Stay with me»

Alec López es un artista murciano que compone, canta y toca la guitarra y el piano desde muy joven. Sus referentes principales llegan desde el pop-rock y punk anglosajón, alternando entre lo alternativo y el mainstream. Con solo dieciocho años publicó su primer single «Take you home». A finales del pasado año 2023 fue premiado como «Mejor artista emergente» en los VII Premios Yepes de la Música Región de Murcia.

En febrero Alec López lanzó su álbum de debut, Butterfly. Un disco íntimo y personal en el que el murciano condensa todas sus influencias para ofrecer un producto vital y emocionante. Butterfly contiene cinco temas en inglés más uno extra en castellano, «Monstruo». En este primer trabajo Alec López se ha rodeado de gente como José Caballero, Antonio Illán, Víctor Rodríguez, Anto Planes y Jose Antonio Alonso para todo el proceso de grabación, producción y masterización, además de contar con su banda formada por José García (batería), Cristina Sanz (bajo) e Iván Gombau (guitarra).

Para cerrar esta etapa, antes de lanzarse a nuevas aventuras, Alec López ha lanzado como sencillo «Stay with me», probablemente la canción más enérgica del álbum. Su autor comenta sobre «Stay with me» que «Es la canción que marca el lugar sonoro del que veníamos y durante el proceso compositivo se pasaron por mi cabeza las grandes boybands de los últimos años. Se trata de un ‘Quédate conmigo’ esperanzado que trata de recordar a la otra persona que, entre los malos momentos, siempre encontramos algo bonito a lo que agarrarse«. Alec añade que «tal vez las despedidas no siempre sean tristes. Aunque amargas, puede que nos dibujen una sonrisa en la cara y nos den la fuerza suficiente para, de una forma agradable, dejar ir«.

A continuación puedes escuchar «Stay with me», el último sencillo de Alec López.

