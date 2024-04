Cala Mijas abandona la ciudad por impagos del ayuntamiento

Tras dos exitosas ediciones de Cala Mijas, su empresa organizadora Last Tour, ha comunicado el abandono de la ciudad en vista de los impagos comprometidos de su ayuntamiento. Su edición de 2023 había sido un éxito de público con artistas como Florence + The Machine, The Blaze, Metronomy, José González, Siouxsie, Belle & Sebastian, Duki o Arca, al igual que la de 2022, pero parece que eso no ha bastado para que la nueva corporación de PP y VOX tuviera interés en mantener la cita.

El festival tenía previsto celebrarse los días 29, 30 y 31 de agosto en Sonora Mijas con un cartel parejo al de su «hermano portugués» MEO Kalorama que este año cuenta con Massive Attack, LCD, Postal Service, Death Cab For Cutie, The Smile, Nation of Language, Jungle, The Kills, Yves Tumor, Yard Act y muchos otros, pero finalmente no será así.

Te dejamos con el comunicado oficial de Cala Mijas

Con fecha de hoy LAST TOUR ha decidido resolver y dejar sin efecto el contrato de patrocinio que le vinculaba al Ayuntamiento de Mijas desde el 15 de diciembre de 2021 en relación con el festival «Cala Mijas», y ha decidido igualmente no promover la celebración del festival «Cala Mijas» en su edición de 2024.

Los motivos de dicha decisión son los reiterados y graves incumplimientos en los que ha incurrido el Ayuntamiento ante LAST TOUR, el más relevante de todos ellos consistente en el impago de las importantes sumas debidas en concepto de patrocinio con relación a la edición del festival de 2023, impago que ha persistido a pesar de los continuos requerimientos de pago formulados. A ello se suman otros incumplimientos no menos graves, como la falta de acondicionamiento y dotación de instalaciones del recinto.

Es obvio que la injustificada desatención por el Ayuntamiento de sus compromisos contractuales impide la continuación de la colaboración pactada, pues, entre otras cuestiones, priva a LAST TOUR de un ingreso esencial para la promoción del festival en su edición de este y sucesivos años y, lo que es aún más lamentable, evidencia la falta de interés del ente municipal en el buen fin de la organización del festival. Ante semejante postura LAST TOUR se ha visto forzada a tomar las decisiones de resolución del patrocinio y de cese en la organización del festival.

La resolución por incumplimiento ha sido ya comunicada al Ayuntamiento y tendrá efectos desde hoy mismo.

LAST TOUR rechaza la actuación del Ayuntamiento y lamenta, sobre todo, verse abocada a cesar en la organización y puesta en marcha de las próximas ediciones del festival «Cala Mijas», habida cuenta del éxito de las anteriores ediciones de

2022 ? 2023.

Agradecemos infinitamente a todo el público que ha hecho posible estas dos mágicas ediciones. A la gente de Mijas que nos ha acogido y a todos Ixs que han trabajado y apoyado para hacer posible estos maravillosos momentos que hemos vivido.

LAST TOUR

El antiguo alcalde, Josele González, ha comentado en sus redes la noticia:

No os podéis imaginar lo que lamento y me entristece esta noticia, el mejor festival que se ha celebrado nunca al sur de Europa, estaba en Mijas.

Cuando llegué a la alcaldía y pese a la pandemia, trabajé con mi equipo para un gran evento cultural de renombre y de referencia. Avalados tras las ediciones de éxitos de 2022 y 2023.

La moción de censura de PP y VOX del pasado mes de noviembre ha traído bajo el brazo las amenazas que desde la oposición venían haciendo y se han cargado nuestro festival, el festival de Mijas.

No se entiende que no se apueste por este evento y está semana PP y VOX aprobaran gastar más de 600.000€ en un torneo de golf. Para el golf sí, para la cultura no.

Gracias a Last Tour y a Cala Mijas Festival por apostar por nuestra ciudad, por confiar en nuestro Ayuntamiento, por confiar en nuestro trabajo y por poner a Mijas como centro de la cultura internacional.

Gracias a todos los asistentes y a todos los más de 200.000 asistentes de estas dos ediciones, las vivencias, las emociones y las sensaciones vividas, no las va a quitar nadie.

¿Cambiará de ciudad este año el festival?