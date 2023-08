Alison Goldfrapp – The Love Invention (BMG)

Alison Goldfrapp lleva dos años dándonos pistas de dónde irían los tiros de su aventura en solitario, después de su participación en el disco Profound Mysteries de Röyksopp, y el lanzamiento de su estupenda canción «Impossible«.

Ha pasado una eternidad de su irrupción con los pasajes etéreos del grandioso Felt Mountain (2000) junto a su compañero de banda Will Gregory, y tras hitos como Seventh Tree (2008), el reciente Silver Eye (2017) o su paso a la electrónica más hedonista, el electroclash y el glam en los también redondos Black Cherry (2003) y Supernature (2005), The Love Invention tira más hacia el house, el synth pop y la música disco. Arropada por ilustres como Richard X (Pet Shop Boys, M.I.A.), James Greenwood (Daniel Avery, Kelly Lee Owens) y Toby Scott (The Gossip), la británica marca un punto fijo en el horizonte, dejando a un lado el habitual perfil camaleónico que mostró en siete álbumes con Goldfrapp.

The Love Invention es un testimonio de su talento como autora pop, en el que se fusiona su madurez artística, con su curiosidad por lo nuevo, a pesar de que carece de un hit en potencia que perdure en el tiempo. Ahí está el ritmo irresistible de «NeverStop», un single tan mono como «Love Invention», en el que asoman los beats propios de Giorgio Moroder que se fusionan con el enganche house de la potente «Digging Deeper Now», la palpitante «So Hard So Hot», dos pegadizos temas como “In Electric Blue” y «Hotel (Suite 23)” o el gran cierre que es la sugerente “SLoFLo”.

Estamos ante un interesante disco que aunque no termina de ofrecer nada especialmente significativo que no hubiéramos visto en su carrera en estas dos últimas décadas, es más que disfrutable.

Escucha Alison Goldfrapp – The Love Invention