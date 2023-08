Como todos los miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de And The Broken, Vangoura, Espineli, Ahora Veo, Bella Marhé, Marenitas y Nataly McDermott.

And The Broken – Puttin’ Out Fires (HURT)

La banda independiente sueca And the Broken (Tobias, Conny y Måns de Emerald Park más Linus Lindvall y Johan Hellsten) acaba de lanzar su próximo sencillo de una serie de lanzamientos que anticipan su primer álbum de larga duración. «Puttin’ out the fires (HURT)» ofrece más guitarras, más pesadas, más duras, más enojadas y más frustración.

Vangoura – Cuando faltes

Vangoura es un proyecto musical integrado por Ignacio y Miguel, formado durante el confinamiento. Tras publicar varios sencillos, en 2022 vio la luz su primer disco, Mudar La Piel. Poco después lanzaron un recopilatorio con sus mejores canciones, Chino Cada Martes. Ahora están mostrando cada mes una de las canciones que aparecerán en su próximo álbum. La última, hasta la fecha, es esta «Cuando faltes».

Espineli – Venier

Espineli es una joven música/productora madrileña de la que te hemos hablado en alguna ocasión en nuestra sección 7 Minutos al Día. El 22 de septiembre publicará su primer LP, Purgatorio. Tras varios sencillos de anticipo, hace unas semanas desveló «Venier», una canción que explora vínculos entre el techno y la oscuridad.

Ahora Veo – Toda la verdad

Ahora Veo es un grupo de rock alternativo con líder español y que cantan en castellano, aunque se encuentran afincados en París. Hasta ahora solo han grabado profesionalmente un sencillo, «Toda la verdad». Ahora mismo tienen abierta una campaña de crowdfunding para intentar lanzar un videoclip a la altura de la canción. Si quieres colaborar, puedes hacerlo en este enlace.

Bella Marhé – Perdición

Bella Marhé es un grupo murciano de reciente creación, aunque sus miembros tienen experiencia en otros proyectos. Su último sencillo, publicado hace unos días, se titula «Perdición». Una canción grabada en Totana por Benji, Estudios Casa Larga y mezclado/editado por Francisco García. El propio Francisco García se ha encargado de realizar el vídeo de la canción que hoy os mostramos en nuestra PlayList Emergente.

Marenitas – Instrucciones para volar en un avión de vuelta a casa

Marenitas es una joven cantante y compositora canaria. A pesar de contar con tan solo 21 años, en sus canciones suele explorar sus propias vivencias y sentimientos para crear temas con carga emotiva. Un ejemplo, este tema titulado «Instrucciones para volar en un avión de vuelta a casa», donde se enfrenta a sus propios miedos.

Nataly McDermott – Canto verso

Nataly McDermott es una cantante y compositora chilena que en 2022 empezó a grabar las canciones que había estado recolectando durante mucho tiempo. Actualmente está trabajando en el que será su primer álbum, Corazón Con Callos. De momento ha publicado tres canciones en plataformas digitales, la última de ellas esta «Canto verso», un tema melancólico sobre la pérdida, el vacío y cómo seguir adelante.