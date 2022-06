Andrew Bird – Inside Problems (Loma Vista / Music As Usual)

Andrew Bird vuelve a enamorarnos con una colección de canciones tan viscerales como conmovedoras. Una exploración por obsesiones nocturnas, sábanas arremolinadas y sudores que perturban y no nos dejan dormir, que vuelve a reivindicarlo como uno de los autores más distintivos de su generación.

Cuando el virtuoso artista de Illinois podría estar aprovechado su creciente popularidad después de tener un importante papel en la serie Fargo, ser nominado al Grammy por My Finest Work Yet (2019) o firmar la banda sonora de The Bubble, última película de Judd Apatow, se desmarca con Inside Problems, un disco con la virtud de la naturalidad. Trabajo sin artificios ni ornamentos en el que el Bird más reconocible permanece en su forma de cantar, su violín o sus peculiares silbidos, al igual que ese tono folk primaveral que barniza toda su obra.

Once composiciones grabadas en directo en el estudio con la ayuda de Alan Hampton en el bajo, Abe Rounds en la batería, Madison Cunningham en los coros ocasionales y el productor Mike Viola en la guitarra y los mandos, lo que las dota de una instantaneidad y un aire comunal que las engrandece. Ahí está el halo de soul de “Underlands” para introducirnos en los giros de la exquisita “Lone Didion” o la acústica “Fixed Positions”. “The Night Before Your Birthday” nos recuerda a Lou Reed y The Velvet Undergroud, mientras que en “Stop n’Shop” lo hace a Jonathan Richman.

Y qué decir del indie-folk tabernero de “Faithless Ghost” o los silbidos que avanzan la serpenteante “Eight” -el corte más largo del conjunto-, donde también destacan el tono introspectivo de “Make A Picture”, el colosal cierre de “Never Fall Apart” y sobre todo, la saltarina “Atomized” con esa gran melodía de aires brasileiros.

Escucha Andrew Bird – Inside Problems