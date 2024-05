Anja Huwe – Codes (Sacred Bones Records)

Nuestra protagonista fue componente de una de las bandas de postpunk más veneradas en Alemania, X Mal Deutschland. El proyecto se inició a principios de los ochenta en Hamburgo, y el núcleo duro estaba formado por Anja Huwe, Manuela Rickers, Caro May, Fiona Sangter, y Rita Simon, aunque con el tiempo pasarían un par de hombres, Wolfang Ellerbrock y Peter Ballendir. Su estética gótica de estricto negro y sus crestas de colores fascinaba a la parroquia que bailaba al ritmo de unos sonidos oscuros, y una puesta en escena que jugaba con los presupuestos vanguardistas. Animadas por su entusiasmo por la música crearon una de las células creativas más estimulantes de la época, recurriendo al DIY como modus operandi. Su salto a la escena berlinesa permitió que conocieran a músicos de Einstürzende Neubauten, y la que se convertiría en gran amiga de Anja, Mona Mur, la cual animó a nuestra mujer a que volviera a un estudio de grabación. En uno los ensayos de la banda, recuerda Huwe que Alexander Hacke (miembro de los Neubaten) les dijo que sonaban muy british, y las animó a que fueran a Londres a dejar sus maquetas. Fue allí donde ficharon por 4AD. De esa asociación salieron al mercado dos discos que, con el tiempo, se han convertido en pequeños tesoros a reivindicar: Fetisch (1983) y Tocsin (1984).

Tras más de treinta años sin componer nada, y dedicada por entero a su pasión por la pintura y las artes gráficas, ahora se publica el primer disco en solitario de Anja Huwe bajo el mecenazgo de los siempre avispados capos de Sacred Bones, que, además, desempolvan viejas composiciones en el recopilatorio Early Singles (1981-1982). Codes viene a demostrar que ella fue una de las figuras más injustamente olvidadas de la Neue Deutsche Welle en detrimento de otros grupos como Der Plan o D.A.F. que sí tuvieron el beneplácito de crítica y público, sobre todo los segundos, y bien merecido, por otra parte.

El disco hará las delicias a los amantes de las ambientaciones en brumas repletas de sonidos herrumbrosos e inquietantes, con líneas de sintetizadores alambicadas, y riffs de guitarras que intentan describir estados de ánimo. Alternando el alemán y el inglés, abre el disco con la balada” Skuggornas” sobre unos diáfanos arreglos de piano y una guitarra que va tomando protagonismo imponiendo a lo largo de los sinuosos compases. Los sonidos más industriales llegan con “Rabenschwarz” o la estupenda “Pariah” que enlazan con su legado más primigenio.

Huwe suena más sosegada en “Exit” en donde recita sobre un manto de sintetizadores y guitarras que, por momentos recuerda a sus queridos Bauhaus, aunque aprieta el acelerador en “Living In The Forest”, algo así como una variante gótica de The Psychedelic Furs con el plus del martillo pilón rítmico de los D.A.F. ¿Suena a dejà vú? Quizá, pero el conjunto acaba por seducir.

Escucha Anja Huwe – Codes