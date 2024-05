Se acerca la visita de Thirty Seconds To Mars

Thirty Seconds To Mars publicaban It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day el pasado otoño, terminando con un periodo de sequía de un lustro.

Habían pasado cinco años desde que los hermanos Jared y Shannon Leto, lanzaran su último disco. En esta nueva etapa, la banda se centra en ser más sencilla y concisa, sin canciones de más de tres minutos y medio, y poniendo el énfasis en la voz emotiva y sincera de Jared. Según declaraciones de la banda, este nuevo trabajo es una evolución natural y una forma de expandirse musicalmente.

Una nueva era para los hermanos Leto que no se limitan solo a explorar los lados más oscuros del ser humano sino también la esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más complicados, sigue habiendo lugar para la belleza.

Lo estarán presentando en Madrid: WiZink Center el 27 de mayo de 2024.

Las entradas están a la venta en www.livenation.es y Ticketmaster.es.

Escucha ‘Stuck’ de Thirty Seconds To Mars