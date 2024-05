Suzanne Vega visita Inca, Madrid y Valencia en julio

Suzanne Vega fue una de las primeras figuras importantes de la cosecha de cantautoras que saltó a la fama a final de los años ochenta y principios de los noventa. Sus letras folk-pop (inspiradas principalmente por Leonard Cohen, así como en Lou Reed y Bob Dylan) sentaron las bases para lo que más tarde se convirtió en el sonido característico de Lilith Fair (gira femenina en la que ella era una habitual).

Además, su exitoso sencillo «Luka» ayudó a convencer a las discográficas de que las cantautoras no eran cosa del pasado, allanando el camino para nombres como Tracy Chapman, Michelle Shocked, Shawn Colvin, Edie Brickell, Indigo Girls y Sinéad O´Connor. Si bien no pudo mantener el estratosférico nivel de popularidad que alcanzó en 1987 con «Luka» y el disco que la contenía, Solitude Standing, sí ha mantenido desde entonces un fuerte y dedicado culto.

Su asociación -y matrimonio- con el productor experimental Mitchell Froom dio como resultado dos álbumes intrigantes, 99.9 Fº (1992) –Mejor Disco de Rock de aquel año en los New York Music Awards– y Nine Objects Of Desire (1996). Sin embargo, tras su divorcio, Vega regresó en 2001 con su primer álbum en cinco años y sexto LP de su carrera, Songs In Red And Gray”, en el que volvía al folk-pop centrado en su voz y guitarra de sus inicios. Desde entonces ha publicado cuatro discos de estudio más, el último de ellos, Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (2016), con diez canciones coescritas con Duncan Sheik e inspiradas en la novelista Carson McCullers.

Suzanne Vega actuará el 24 de julio en Inca (en el Teatre Principal de esa localidad mallorquina y dentro del festival SonsDeNit 2024), el 25 en Madrid (Teatro Lara) y el 26 en Valencia (Teatre La Rambleta). Estos tres conciertos forman parte del tour «An Evening With Suzanne Vega – Old Songs, New Songs And Other Songs», donde la estadounidense estará acompañada por su guitarrista de toda la vida, Gerry Leonard (en cuyo currículo de acompañamiento también aparecen David Bowie, Laurie Anderson y Rufus Wainwright, entre otros).

Gira de Suzanne Vega

24 jul 2024 · INCA · Teatre Principal d’Inca (Sonsdenit) – Entradas

25 jul 2024 · MADRID · Teatro Lara – Entradas

26 jul 2024 · VALENCIA · La Rambleta – Entradas