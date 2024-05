Arab Strap – I’m Totally Fine with It Don’t Give a Fuck Anymore (Rock Action)

No se le está dando la importancia que merece a la vuelta a la actividad de Arab Strap tras su separación en 2006. Su disco de 2021 As Days Get Dark (Rock Action/Best & Fairest), el primero en 16 años, confirmó que la dupla formada por Aidan Moffat y Malcolm Middleton continúa deshojando los problemas del mundo actual con una apabullante lucidez.

El dúo escocés le da continuidad con el no menos brillante I’m Totally Fine with It Don’t Give a Fuck Anymore, algo así como Estoy totalmente bien con eso. Ya no me importa una muerda. Título adornado con emojis que refleja una frustración palpable y una crítica mordaz hacia el estado actual de la sociedad, especialmente en el contexto de las redes sociales y la cultura de la desinformación. Inspirado por los escritos de Marshall McLuhan sobre los medios de comunicación, es una reflexión irónica sobre la saturación de la información y la incapacidad para desconectarse. El puto mundo actual, que nos mantiene pegados a pantallas como zombies.

Desde el latigazo post-punk de «Allatonceness», queda claro que Arab Strap no han perdido su toque. Esa producción casi lo-fi no está reñida con la crudeza que emanan, el tema puede remitir a sus primeros trabajos, pero canaliza una ira contemporánea contra Internet y sus males. Este enfoque establece el tono para el resto del álbum, que se sumerge en temas de adicción a las redes sociales, desinformación y desconexión humana.

Moffat señala que este álbum es más agresivo y cargado de ira que el anterior, aunque no de manera abiertamente política, sino reflejando una frustración con el mundo actual. Se nota. Canciones como «Bliss», con una letra que aborda cómo las mujeres son acosadas en la red y «Strawberry Moon», que arranca con un potente ritmo electro, un bajo sucio y una mezcla de techno y guitarras, destacan sobre un conjunto donde como contrapunto también está una «Safe & Well» muy Leonard Cohen, con una visión oscura sobre el paso del tiempo y la mortalidad.

Las relaciones adictivas y dañinas con las redes sociales aparecen en «Sociometer Blues», mientras el techno lento de «Hide Your Fires» vuelve a cambiar el paso, demostrando que también son capaces de seducirnos con los sintetizadores de «Summer Season» o las atmósferas de «Molehills». Y así hasta «Turn Off The Light», donde se aborda la salud mental y el aislamiento, cerrando un disco muy a tener muy en cuenta.

Escucha Arab Strap – I’m Totally Fine with It Don’t Give a Fuck Anymore