The Lemon Twigs volverán a visitarnos en diciembre

The Lemon Twigs vuelven a nuestro país tras su reciente paso por Primavera Sound y por algunas ciudades escogidas (consulta nuestra crónica de su actuación en Bilbao).

El grupo de los hermanos Brian y Michael D’Addario, tienen nuevo álbum con el que volverán a visitarnos, A Dream Is All We Know, una pop, repleta de melodías de orfebre entrelazadas en difíciles pero, sin embargo, inmediatas estructuras, que hacen pensar en luminarias como Brian Wilson, Paul McCartney o Curt Boettcher a la hora de encontrar ejemplos con los que comparar su calidad.

El dúo actuará el 3 de diciembre en la Sala Apolo y el 6 de diciembre en la sala But. Porque, como bien saben ellos como expertos en revival, lo bueno siempre vuelve.

Toma nota de las nuevas fechas de The Lemon Twigs

MARTES 3 DE DICIEMBRE – BARCELONA (SALA APOLO)

VIERNES 6 DE DICIEMBRE – MADRID (SALA BUT)

Las entradas están a la venta en DICE a un precio de 26 € más gastos de distribución.