Marc Almond comparte su versión de ‘Gone With the Wind (Is My Love)’

Marc Almond regresa con el álbum de versiones I’m Not Anyone, que saldrá a la venta el próximo 12 de julio. Un trabajo en el que hará suyas una amplia gama de canciones, incluida la pista titular de Sammy Davis, Jr. y Paul Anka, además de «I’m The Light» de Blue Cheer de 1971 y «I Talk To The Wind» de 1969 de los iconos del rock progresivo King Crimson.

El sucesor de Chaos and a dancing star (2020, BMG) y su reciente disco con Soft Cell Happiness Not Included (2022, BMG) vino anticipado por su recreación de esa «Elusive Butterfly» escrita por Bob Lind en 1965, a la que ahora se une » ‘Gone With the Wind (Is My Love)», un clásico del Northern Soul escrito por Rita & The Tiaras.

Almond dice sobre el tema: “Esto es lo que yo llamo una canción de máquina de viento, una intensa ráfaga emocional del drama soul de los años 60”. Sobre I’m Not Anyone añade: “Más que nunca esta vez me he centrado en cómo me hace sentir una canción y la resonancia emocional que contiene: canciones reflexivas para un artista mayor, tal vez”.

Escucha ‘Gone With the Wind (Is My Love)’ de Marc Almond

Estas serán las canciones de ‘ I’m Not Anyone’ de Marc Almond

1. I’m The Light (originally by Blue Cheer)

2. Reflections Of My Life (Marmalade)

3. Gone With The Wind (Is My Love) (Rita & The Tiaras/Gloria Jones)

4. I Talk To The Wind (King Crimson)

5. Elusive Butterfly (Bob Lind)

6. I’m Not Anyone (Paul Anka / Sammy Davis Jr.)

7. Smokey Day (Colin Blunstone)

8. Trouble Of The World (Mahalia Jackson)

9. Look To Your Soul (Johnny Rivers)

10. Chain Lightning (Don McLean)

11. Lonely Looking Sky (Neil Diamond)