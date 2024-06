Still Corners presentarán su nuevo disco en Barcelona y Madrid

Still Corners traerá su elegante sonido dream pop a Madrid y Barcelona este septiembre. El dúo de dreampop formado por Greg Hughes y Tessa Murray regresa con Dream Talk, el sucesor de The Last Exit (2021, Wrecking Lights Records), un disco escrito en el sur de Francia, East Sussex, Reino Unido, y Woodstock, Nueva York y producido por el propio Hughes.

El proyecto nació en 2009 cuando ambos se encontraron por casualidad en una parada de tren en Londres. Durante la última década, la banda ha ofrecido una constante producción musical, caracterizada por su reflexión, búsqueda y romanticismo, todo envuelto en un brillante sonido desert noir.

El grupo pasará por España con dos fechas: la primera el 12 de septiembre en la Sala Wolf de Barcelona y la segunda el 13 de septiembre en la Sala Nazca de Madrid.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir a través de lasttour.org.

