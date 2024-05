Katy J Pearson anuncia su tercer disco y comparte un tema

Katy J Pearson publicará su tercer álbum, Someday, Now (Heavenly Recordings), el próximo viernes 20 de septiembre.

Grabado en Rockfield Studios en Gales y acompañado por una banda estelar compuesta por compañeros de sello de Heavenly: Davey Newington (Boy Azooga) y Huw Evans (H Hawkline) junto a Joel Burton, Someday, Now ve el sonido característico de Pearson transmutado a través de la mesa del productor electrónico Nathan Jenkins, también conocido como Bullion [cuyos créditos anteriores incluyen a Carly Rae Jepsen, Ben Howard, Nilüfer Yanya y Avalon Emerson].

Hablando sobre la banda, Katy comenta: «Sabía exactamente con quién quería trabajar, sabía exactamente quiénes iban a ser mi banda de sesión, sabía dónde quería grabar. Sentí que finalmente estaba tomando las decisiones por mí misma, y eso fue muy empoderador».

Hoy comparte un video para ‘Those Goodbyes’, el primer tema que escuchamos del álbum:

Estas serán las canciones de ‘Someday, Now’ de Katy J Pearson

1. Those Goodbyes

2. Save Me

3. It’s Mine Now

4. Maybe

5. Grand Final

6. Long Range Driver

7. Constant

8. Someday

9. Siren Song

10. Sky

Foto: Seren Carys