Arcángel (Circo Price – Inverfest) Madrid 24/01/23

Quien no conozca a Arcángel, seguramente no sabrá que es un flamenco, pero también un clásico, una rara avis. Es un cantaor cultivado, leído y con un inmenso respeto por la música, que trata como un arte sagrado. Eso no significa que otros flamencos no vean la música así, pero su forma de acercarse a este arte se parece más al de los músicos clásicos, académicos, que al de las músicas populares, como se les llama en el mundo de la musicología.

Dicho esto, Arcángel reunió al público madrileño el martes 24 de enero en el Teatro Circo Price, para una cita que comenzó solemnemente a capella desde el centro del auditorio. Vestido de blanco, como si de un ser divino se tratase, interpretó junto a sus músicos acompañantes una muy especial versión de “La Leyenda del Tiempo” de Camarón. A su manera, acompañado de dos guitarras.

La atmósfera de silencio y respeto que se creó desde el primer instante, dejaba el camino libre a la voz de Arcángel, que emocionaba desde la primera frase. Así comenzaba este especial viaje que nos llevaría a distintos lugares y emociones. Una conversación casi cantada de las guitarras fue poco a poco acompañándose de las percusiones, que nos llevaban de ida y vuelta a armonías y ritmos con aires árabes.

Al cante le acompañaba Ángeles Toledano, que, con su aterciopelada voz y la trabajada complicidad del conjunto, hacían una simbiosis mágica. Y es que nadie encima de ese escenario se quedaba atrás. Derrochaban profesionalidad y calidad por los cuatro costados.

La intensidad de la emoción y de la música subía y bajaba de una manera perfectamente medida y estudiada, siempre bajo la batuta de Arcángel, que actuaba como un director de su particular orquesta. Los músicos, llevados por la batuta del maestro, parecían seguir una partitura invisible perfectamente estudiada, coreando incluso los jaleos. Eran Nico Manes, Álvaro Bandul, Antonio y Lolo Saavedra (‘los mellis’), Benito Bernal y Francis Gómez que estaban al mando de las percusiones, guitarras y jaleos.

Las alegrías estaban ambientadas por un halo de misterio y tensión que, de la mano de los juegos de luces, hacían que el escenario tuviera una calma que se trasladaba al público de una manera reconfortante, como un abrazo cálido. El flamenco que hace Arcángel es tradicional, pero interpretado de una manera inteligente y sesuda musicalmente hablando que rompe, a su misma vez, las barreras del propio género. El público, callado en su mayor parte, era consciente de que no estaba viendo cualquier concierto.

En este homenaje, que ya había comenzado con un clásico, continuó la “Baladilla de los tres ríos” de Federico García Lorca, interpretada con la majestuosidad que le corresponde al cantaor, que ya tiene alguna versión grabada de este tema con aires del mundo. No faltaron momentos a capella, en las que incluso se levantó para separarse del micrófono y, demostrar sin más estruendo su técnica y capacidad vocal con aires de saeta.

Arcángel tuvo a bien dejar su espacio a los músicos que lo acompañaban, que continuaron con la magia de la velada con sus falsetas y el brillo de sus voces. Poco a poco se iban levantando, siguiendo al maestro, para dejar el espacio del escenario a cada vez menos miembros del conjunto, hasta que quedaron solas las guitarras. En este caso interpretaron una suerte de conversación sin palabras. Escalas, arpegios y una técnica impecable fueron algunas de las cosas que pudimos escuchar.

Todo este tiempo se pasó sin una palabra del cantaor, que planteó esta primera parte como un todo orgánico en el que el discurso no tenía cabida fuera de lo musical. Cuando por fin se dirigió al público, Arcángel lo hizo para explicar que su nuevo disco será algo nuevo y diferente, en el que ha recurrido a artistas del pop y del indie para las composiciones de las canciones. Comenzó cantando el tema compuesto por Rozalén, para luego subir al escenario a Soleá Morente, que cantó con él su composición para el disco, que resultó ser una canción íntima y tranquila.

La setlist del concierto se cerró con la participación de Vetusta Morla, algo que estoy segura que ninguno de los presentes esperaría a priori. “La Aurora” es el primer single de este nuevo disco que aún no se ha estrenado. La verdad es que esta simbiosis resultó un éxito. El camino que ha elegido Arcángel, dándole la mano a la fusión y a la experimentación le sienta muy bien y aporta un aire de frescura que gusta mucho.

Por supuesto, el público casi le suplicó que no terminase, así que diligentemente hizo unos bises por fandangos. Fue la mejor manera de cerrar una velada emocionante y terminar este viaje tan interesante y enriquecedor.

Fotos Arcángel: Rocío Cabello