Arctic Monkeys lanzan el primer single de su disco, ‘There’d Better Be A Mirrorball’

Arctic Monkeys están oficialmente de vuelta ya no solo con el anuncio del que será su nuevo disco, The Car, sino con la presentación de su primer single de adelanto.

La semana pasada, los de Alex Turner anunciaron su nuevo álbum una noche después de presentar una nueva canción llamada «I Ain’t Quite Where I Think I Am» en el Festival Openair de Zúrich. Ahora comparten el primer sencillo oficial del álbum del álbum. «There’d Better Be A Mirrorball» es un tema reposado de aires cinematográficos que llega acompañado por un vídeo dirigido por el líder del grupo.

Turner ha declarado que lo nuevo de Arctic Monkeys continúa donde lo dejó Tranquility Base Hotel + Casino (2018), aunque agregó: “En este disco, la ciencia ficción está fuera de la mesa. Estamos de vuelta en la Tierra… Creo que nos hemos acercado a una mejor versión de un sonido general más dinámico con este disco. Las cuerdas de este disco entran y salen de foco y eso fue un movimiento deliberado y, con suerte, todo tiene su propio espacio. Hay un momento en que la banda pasa al frente y luego las cuerdas pasan al frente”.

Escucha ‘There’d Better Be A Mirrorball’ de Arctic Monkeys