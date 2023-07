The Strokes reeditan en vinilo de color cuatro de sus discos

The Strokes siguen contentando a sus fans con una serie de joyitas. Tras «The Singles – Volume 01«, una nueva recopilación de sencillos de 7» que incluye material de entre los años 2001 y 2006 y los sencillos de los tres primeros álbumes del grupo, llegan nuevas ediciones de cuatro de sus obras más celebradas.

La esperada reedición en vinilo a color de una parte de la discografía de The Strokes se encuentra disponible en una edición limitada. Esta semana se lanzarán los álbumes First Impressions of Earth y Room on Fire, mientras que Angles y Comedown Machine estarán disponibles a partir del 4 de agosto. Todos los álbumes ya se pueden reservar.

Room on Fire, el segundo álbum de estudio de la banda, se presenta en un llamativo vinilo de color azul. Disco con la producción de Gordon Raphael, quien también estuvo a cargo de Is This It, y ofrece un sonido ligeramente más suave en comparación con su predecesor. El álbum inclía tres sencillos destacados: «12:51», «Reptilia» y «The End Has No End».

Por su parte, First Impressions of Earth, el tercer álbum de la banda, se presenta en un vibrante vinilo rojo. Con 14 temas, este álbum muestra el núcleo del sonido característico de The Strokes. Originalmente lanzado en 2005, debutó en el número 1 de la lista de álbumes del Reino Unido y generó exitosos sencillos como «Juicebox», «Heart in a Cage» y «You Only Live Once».

Angles, por otro lado, se lanzará en vinilo de color morado, mientras que Comedowm Machine, el quinto álbum de la banda neoyorquina, estará disponible en un atractivo vinilo jaspeado de amarillo y rojo. Este último álbum incluye el primer sencillo «All the Time», entre otras destacadas canciones.

The Strokes ya han anunciado que un nuevo disco está en camino, será sucesor del digno The New Abnormal (Sony, 2020) y estará producido por nada menos que Rick Rubin.