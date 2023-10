King Gizzard & the Lizard Wizard anuncian su vigésimo quinto disco

King Gizzard & the Lizard Wizard anuncian su nuevo álbum, The Silver Cord, que se publicará el 27 de octubre en KGLW, y presentan sus sencillos/videos principales, «Theia / The Silver Cord / Set», el trío de pistas que abre el álbum. A medida que el 25º álbum de King Gizzard & the Lizard Wizard se acerca, ¿cuál es el próximo paso para el grupo más inquieto, inventivo y ávidamente insaciable del mundo?

La respuesta la sugiere la portada de The Silver Cord, que muestra a los seis miembros del grupo rodeados de sintetizadores de todas las formas y épocas. Este es el álbum en el que quizás el grupo de rock más emocionante del planeta gire hacia la música electrónica.

«Theia / The Silver Cord / Set» presenta este giro cautivador y ofrece un vistazo a lo que está por venir. The Silver Cord hace algo que ningún álbum de King Gizzard & the Lizard Wizard había intentado antes: convertirse en un álbum con una personalidad dividida y posibilidades divergentes. Estará disponible en dos encarnaciones, la primera reduciendo sus siete pistas a sus ganchos, coros y esencia pop intrínseca, respetando la estructura tradicional de la canción. La segunda versión del álbum, sin embargo, derriba las reglas del éxito pop de tres minutos y deja que estas melodías robóticas se desaten. The Silver Cord – Extended Mix amplía el tejido conectivo entre cada pista tanto como puede, con Gizz actuando como sus propios remezcladores de discoteca y explorando las infinitas posibilidades contenidas en estos extensos himnos futuristas, convirtiéndolos en asombrosas epopeyas diferentes a cualquier otra cosa en el extenso catálogo del grupo.

«La primera versión está realmente condensada, recortando toda la grasa», explica Stu Mackenzie, cantante/guitarrista de King Gizzard & the Lizard Wizard: «Y en la segunda versión, esa primera canción, ‘Theia’, dura 20 minutos. Es la versión ‘todo’: esas siete canciones que ya has escuchado en la primera versión, pero con un montón de otras cosas que grabamos mientras la hacíamos. Es para los Gizz-heads. Me encantan los discos de Donna Summer con Giorgio Moroder, y nunca escucharía las versiones cortas ahora; soy una de esas personas que quiere escuchar todo. Estamos probando los límites de la atención de las personas cuando se trata de escuchar música, quizás, pero estoy muy interesado en destruir tales conceptos».

Escucha «Theia / The Silver Cord / Set» de King Gizzard & the Lizard Wizard

Foto: Maclay Heriot