Azita – Glen Echo (Drag City)

Es muy divertido el vídeo de la canción “If You Die” en la que, después de un buen rato, me di cuenta de que era ella misma la que interpreta a los diferentes miembros de una banda imaginaria. Y es que la afincada en Chicago lleva tiempo siendo una de esas que piensa aquello de “yo me lo guiso y yo me lo como”, y esta postura la ha llevado hasta el día de hoy, en el que saca pecho con su mejor disco, un fabuloso cancionero titulado Glen Echo (Drag City, 2021).

AZITA es una mujer hasta ahora poco conocida, aunque su música bien merece tener una audiencia más amplia. Empezó en los 90 con bandas de punk y new wave como The Scissor Girls y Bride Of No No, pero ya en 2003 debutaría ella sola con un precioso disco al piano –Enantiodromia– que la colocaba como una virtuosa del rock de autor a la estela de Laura Nyro o Judee Sill, y con un potente sentido de la teatralidad en su dicción. Desde ese debut – con colaboraciones de músicos como John McEntire o Jeff Parker de Tortoise– ha ido progresando de una manera notable hasta la actualidad. Como una hormiguita, ella va haciendo, y a ver si este año su perturbadora voz le lleva a consolidarse como una de las grandes, que es lo que es.

El disco que aquí reseñamos es una delicia. El álbum arranca con “Glen Echo” con unos punteos de guitarra que recuerdan a las lozanas melodías de amaneceres soleados de Ducktails. En “Online Life” el ímpetu a lo Throwing Muses se erige en el protagonista, de la misma forma que en “Bruxism”.

“Two Brutal Moving Parts” se mueve en terrenos de un pop más sosegado, más situado en las variantes del post-rock; la herencia del soul de Curtis Mayfield asoma en la preciosa “Shooting Birds Out Of The Sky”, y cierra este dechado de desgarro y contención hecho arte con “Don’t”, y esos punteos de guitarra sostenidos, creando una ingravidez que se enreda con un sintetizador que destila melancolía.

Escucha AZITA – Glen Echo