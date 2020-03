‘bad guy’ de Billie Eilish, la canción más escuchada del mundo en 2019

La IFPI, la organización que representa a la industria de la música grabada en todo el mundo, ha anunciado que la canción “bad guy” de Billie Eilish fue la más escuchada a nivel mundial en 2019.

bad guy es el quinto sencillo extraído del álbum de debut de Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, y se lanzó conjuntamente el 29 de marzo de 2019.

Su éxito fue inmediato, encabezando las listas en más de 15 países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Australia, Canadá y México. “bad guy” ha sido la segunda canción más escuchada en Spotify a nivel mundial el pasado año y la más buscada a través de la aplicación Shazam. En España, en un mercado de canciones donde predominan los éxitos en español, logró situarse en la posición 23 en la lista anual de canciones más vendidas que publica Promusicae. No obstante, fue la tercera más importante en lengua inglesa del año en nuestro país, justo después de “Señorita” de Shawn Mendes y Camila Cabello y “I Don’t Care” de Ed Sheeran junto a Justin Bieber.

Asimismo, “bad guy” se alzó con los galardones de Grabación y Canción del año en la 62° entrega de los premios Grammy en enero de 2020, lo que llevó a que Billie Eilish a convertirse en la artista más joven en ganar la segunda de estas categorías.

Frances Moore, directora ejecutiva de la IFPI, comentó: “Billie Eilish ha cautivado al mundo con su increíble voz y sonido, difícil de encasillar en un género. Además, es una artista que en sus letras aborda temas importantes vinculados con la salud mental, lo que claramente encuentra un eco en sus seguidores de todo el mundo. Le deseamos el mayor de los éxitos para esta artista que, sin duda, tendrá otro año destacado”.

Billie Eilish actuará en Mad Cool 2020.