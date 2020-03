La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una sección en la que te damos a conocer varios temas de bandas o artistas emergentes, poco conocidos en nuestro país o que intentan dar a conocer su trabajo a un público más amplio. Esta semana nuestra PlayList Emergente está formada por canciones de Supermeganada, Lubianka, Mario Heute, Penélope, Medalla, Petrus y Sienna.

Supermeganada – Brazy (Yung Beef cover)

Supermeganada es un trío emergente de Barcelona que combina melodías clásicas del pop con cálidas guitarras, sintetizadores y vocoder. Sus letras contienen multitud de referencias a los 2000 (Messenger, las camisetas de El Niño, el chat Terra, Tik Tok…) Acaban de lanzar su primera mixtape llamada SUER.T que pronto presentarán en Madrid junto a Nevver (Ídolo Club, Sala Alevosía, 13 de marzo). Los traemos a la PlayList Emergente con esta versión de Yung Beef, “Brazy”.

Lubianka – Reflexos

Lubianka es un proyecto musical formado a principios de 2009 en la ciudad de Barcelona. Tres de sus miembros habían formado parte del grupo Venus Anadiomena, una de las bandas icono del stoner rock estatal de principios del siglo XXI. Hace pocos días han publicado su nuevo álbum, 4.0, un álbum variado y coherente a la vez en el que se adentran en sonoridades hasta ahora inexploradas sin perder la esencia psicodélica que los caracteriza. Buena muestra es este “Reflexos”.

Mario Heute – Tratado sobre todos los palacios

Mario Heute es un artista valenciano que en los últimos meses ha publicado diversas canciones, alguna de las cuales ha aparecido en una PlayList Emergente anterior. El último, el pasado mes de febrero, fue este “Tratado sobre todos los palacios”, una representación de lo mágico y lo trágico, la posesión y la pérdida, narrada en primera persona del singular a través de un diálogo interior. Sus 4 singles hasta la fecha se han incluido en su reciente EP Que Me Aspen En Colorado.

Penélope – Montecarlo

Penélope es un grupo de Barcelona que en breve sacará álbum. Mientras tanto, nos hacen llegar este vídeo de su tema “Montecarlo”, una canción con tres pasajes distintos que representan la variedad musical de la banda. “Montecarlo” viene acompañado de un vídeo de animación realizado por Lalo Tenorio, que aparte de ser animador también es uno de los cómicos emergentes más importantes de la escena madrileña.

Medalla – Monopatín

El grupo de Barcelona Medalla debutó hace cerca de tres años con un álbum llamado Emblema y Poder. Aquel disco se abría con un tema llamado “Máquina de plata”, en referencia al “Silver machine” de Hawkwind. Ahora Medalla suben la apuesta y directamente publican una versión de aquel mítico tema de la banda en la que militara el recordado Lemmy Kilmister. Lo han llamado “Monopatín” y el resultado podéis escucharlo a continuación.

Petrus – No way out

Petrus es el proyecto musical personal de Víctor Petrus, un menorquín afincado en Barcelona des de hace ya casi 20 años. Sus estudios clásicos primero, y el paso por varias bandas indies menorquinas, son el sedimento musical que le permitió dar forma a las canciones que conforman su actual propuesta. Tras publicar su primer álbum en 2011, To The Future We Belong, siguió un largo periodo en el que se dedicó a presentar su propuesta en directo. Ahora regresa con este single llamado “No way out”, grabado en Cadenza Studio en Barcelona y mezclado por el propio Víctor.

No way out by Petrus

Sienna – Una presa que atacar

Sienna es un proyecto musical liderado por Álex Ruiz del que te hablamos hace unos años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Hace unas semanas que ha publicado su segundo álbum, Tiempos de Impacto. Poco antes nos dio a conocer esta canción de anticipo llamada “Una presa que atacar” con un vídeo, dirigido por el propio Álex Ruiz y Víctor Vidal Tecles. Un vídeo que transmite la esencia del directo y la personalidad en el escenario de la banda con el que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!