Sharon Van Etten estrena canción para una banda sonora

Sharon Van Etten sigue desgranando nuevas canciones que llegan tras su último trabajo, el sugerente Remind Me Tomorrow. Como decíamos en nuestra reseña, el quinto álbum de estudio de la vocalista, uno de los mejores de 2019 para Muzikalia, es un trabajo estilísticamente variado y enriquecido, en una manifestación ambiciosa y arriesgada de la que la de New Jersey sale ampliamente victoriosa.

Ahora Sharon Van Etten está de vuelta con una nueva canción más, después de que el pasado mes lanzara “Beaten Down”, producida por John Congleton. Se trata de la canción “Staring at a Mountain”, que formará parte de la película de Eliza Hittman, Never Rarely Sometimes Always.

Una nueva balada frágil y oscura de una de nuestras cantantes favoritas, que se suma a su impecable discografía.

Puedes escucharla a continuación: