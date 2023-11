Bala están de vuelta con ‘Prisas’

Bala ya piensan más allá de Maleza y acaban de compartir un nuevo single llamado «Prisas», una canción de la que según comentan: «habla de no llegar a fin de mes. De, a veces, no poder pagar el alquiler. Habla también de una reciente maternidad que agudiza las preocupaciones que ya existían y añade otras nuevas. Habla de olvidarse de una misma para entregarse, obligada, a un sistema que no deja tregua ni respiro. Todo esto desde la consciencia y el privilegio de una persona que ha nacido en la cara afortunada del mundo.”

Lo nuevo de Anx y V ha sido grabado este verano por Santi García en Cal Pau Recordings y Ultramarinos Costa Brava (Sant Feliu de Guíxols).

El videoclip ha sido dirigido por Leo López.



Escucha ‘Prisas’ de Bala