Barry Adamson anuncia disco y concierto en Barcelona

Barry Adamson, compositor y bajista en grupos como Magazine, The Birthday Party o Nick Cave & the Bad Seeds, publicará el 17 de mayo su nuevo disco, Cut to Black. Será su décimo trabajo en solitario, completando una discografía variada, ajena a modas y atractiva que va desde el soul con sensibilidad pop hasta el rock progresivo con toques de psicodelia, pasando por el jazz noir o el swing. Además Adamson es autor de bandas sonoras de películas dirigidas por David Lynch u Oliver Stone.

El primer adelanto de su nuevo álbum, «The last words of Sam Cooke», es un homenaje al considerado padre del Soul y defensor de los derechos civiles en los Estados Unidos que fue asesinado en 1964. Una pieza de rock y jazz frenética y emotiva que recuerda a los grandes momentos del Soul de los 60.

Barry Adamson pasará por Barcelona para presentar sus nuevas canciones. Una ciudad que no visitaba desde hace casi dos décadas, cuando actuó en el Primavera Sound de 2007. El concierto tendrá lugar en La (2) de Apolo el próximo 14 de junio dentro del ciclo de conciertos Caprichos de Apolo. Las entradas están ya a la venta en este enlace.

(la foto de cabecera es obra de Mark David Ford)