Biffy Clyro llegan a España en septiembre

Tras posponerse varias veces a causa de la Covid, finalmente Biffy Clyro parece que podrán dar sus conciertos en nuestro país.

El grupo escocés vendrá a presentar su último disco The Myth of the Happily Ever After editado en 2021. Estas son las fechas elegidas:

7 de septiembre – La Riviera (Madrid)

10 de septiembre – Andalucía Big Festival 2022

11 de septiembre – Razzmatazz 1 (Barcelona)

Las entradas están disponibles en la red Ticketmaster y en LiveNation.es a un precio de 37,50 euros.