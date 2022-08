Death Cab For Cutie tienen nuevo sencillo, ‘Foxglove Through The Clearcut’

Death Cab for Cutie continúan promocionando su nuevo álbum Asphalt Meadows, que llega el 16 de septiembre a través de Atlantic y al que seguirá una gira que incluye fechas junto a Illuminati Hotties, Low y Yo La Tengo (de momento solo en EEUU).

La continuación del discreto Thank You For Today, que fue editado por Atlantic Records en 2018 sumó en 2020 un EP con carácter benéfico a través de su Bandcamp. Georgia EP rendía tributo a sus artistas favoritos de la ciudad norteamericana, de TLC a Cat Power, sin olvidarse de R.E.M., Neutral Milk Hotel y Vic Chesnutt.

Ahora anuncian nuevo disco, que ha venido precedido por las canciones «Roman Candles» y «Here To Forever», que sugieren que trabajar con el productor John Congleton sacó a relucir el lado más agresivo de la banda. Estos aires renovados continúan en la nueva «Foxglove Through The Clearcut».

Escucha ‘Foxglove Through The Clearcut’ de Death Cab For Cutie