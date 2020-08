Blanco White presentan On The Other Side

Blanco White es el proyecto solista del londinense Josh Edwards, un músico y compositor del que te hablamos hace unos años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Interesado en los sonidos tradicionales, en 2013 Josh se trasladó a Cádiz (España) para estudiar guitarra flamenca, y posteriormente se marchó a Sucre (Bolivia) con el objetivo de aprender a tocar el charango, un instrumento andino de cinco cuerdas muy similar a una bandurria. Todos esos elementos confluyen en su música, que refleja su interés por los sonidos de ambos lados del Atlántico.

Hasta ahora Blanco White había publicado tres EPs y algunos singles. Ahora, en 2020, ve la luz por fin su primer trabajo en formato largo, un álbum llamado On The Other Side. El disco, publicado por Yucatán Records, incluye sus últimos singles, publicados durante los últimos meses, y algún tema de su EP de 2018, Nocturne.

En su nuevo disco Blanco White sigue jugando con los ritmos tranquilos y los paisajes atlánticos que ya desarrollaba en trabajos anteriores. Canciones en las que conviven instrumentos andinos y españoles, colaborando en una acertada simbiosis que, junto a la profunda voz de Josh, crean ambientes que apelan a sentimientos íntimos en canciones épicas pero sosegadas. Las influencias multiculturales de Josh parecen, además, expandirse ligeramente hacia otros espacios, como el toque africano de “Samara” o “Desert days”. Un complemento perfecto para un disco que es como un viaje musical alrededor de las diferentes músicas del mundo pero con los pies bien anclados en las referencias habituales de su autor. Otra novedad: el álbum se cierra con “Mano a mano”, una canción en la que Josh canta en castellano por primera vez en sus discos, al menos hasta donde nosotros sabemos. En resumen, un disco de bello folk con elementos de distintas culturas que combinan sorprendentemente bien para crear un trabajo coherente, íntegro y estimulante.

A continuación puedes escuchar On The Other Side, lo nuevo de Blanco White, en Spotify.

