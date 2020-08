Future Islands anuncian disco y estrenan ‘Thrill’

Future Islands desvelan detalles de su nuevo disco, además de un tema nuevo y un concierto especial en streaming. La banda de Baltimore publicará As Long As You Are, su sexto disco, el 9 de octubre vía 4AD/Popstock!

As Long As You Are mira hacia el futuro de la misma forma que lo hace hacia el pasado, enfrentándose a viejos fantasmas y afrontando nuevas esperanzas. Un disco sobre la confianza, la honestidad, la redención y la liberación, para que las heridas puedan sanar y poder cerrar episodios dolorosos.

As Long As You Are también supone una nueva era para Future Islands. El batería Mike Lowry se ha convertido en el cuarto miembro de pleno derecho, además de ayudar en la composición junto al trío William Cashion, Samuel T. Herring y Gerrit Welmers. Juntos, el cuarteto se pusieron a los mandos de la producción por primera vez, coproduciendo As Long As You Are junto al técnico Steve Wright en sus estudios Wrightway Studios de Baltimore. Su marca de la casa -pop de sintetizadores de brillantes melodías y coros celestiales- continua siendo aún más eufórico y desinhibido que ningún otro disco en sus 14 años de carrera.

“Thrill” es el segundo tema que conocemos del álbum:

El 9 de octubre, fecha en la que se publica As Long As You Are, Future Islands darán un concierto exclusivo y especial vía streaming desde su Baltimore natal. Para más información, venta de entradas, compra de la edición limitada del disco y merchandising, puedes visitar la tienda de la banda.

As Long As You Are saldrá a la venta en formato digital, en CD, vinilo negro, vinilo azul petróleo (solamante en la web de 4AD y tiendas indies), y un formato especial naranja fluorescente (solo en la web de la banda).

Estas serán sus canciones: