Blonde Redhead presentan cortometraje con dos canciones

Blonde Redhead están de vuelta con su primer disco en nueve años, que llegará con el título de Sit Down for Dinner. Estará disponible a partir del próximo 29 de septiembre a través de section1, pero antes llega un cortometraje con dos de sus canciones: «Sit Down For Dinner (Pt 1)» y «Sit Down For Dinner (Pt 2)».

Dirigido por Sebastian Mlynarski, colaborador de la banda, combina fragmentos de noticias con imágenes de los miembros del grupo, Kazu Makino y Amedeo y Simone Pace. Inspirado por un pasaje de las memorias de Joan Didion en 2005 sobre el duelo, «The Year of Magical Thinking», así como la reflexión de Makino sobre sus padres en Japón, «Sit Down For Dinner» y sus dos pistas principales evocan la sensación abrumadora y omnipresente de que la vida podría cambiar en un instante para cualquiera de nosotros.

Makino comenta «Hubo una línea de Didion en particular que finalmente se convirtió en el título del álbum: «La vida cambia rápido. La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida tal como la conoces termina» «‘Sit Down for Dinner’ está escrito como un diario y supongo que es confesional. ‘Parte 1’ comienza conmigo viviendo en una isla remota y reflexionando sobre qué hacer. ‘Parte 2’ soy yo escribiendo a mi madre y padre junto con la inspiración de la escritura de la Sra. Didion. Aborda la muerte y el destino y cómo avanzamos en nuestras vidas sin saber cómo y cuándo llegará el final (sin piedad). Me emociona la forma en que pude plasmar mis pensamientos bastante aterradores sobre la música ‘alentadora’. Nunca adivinarías sobre qué estoy cantando». Sobre el video, Mlynarski dice: «La inspiración para la película que hice para ‘Sit Down For Dinner’ fue el resultado de largas conversaciones con Kazu. Era importante para ambos crear imágenes que fueran engañosamente simples. Ella me dijo que la canción fue escrita parcialmente en honor a la muerte de un amigo y eso nos llevó a hablar de la muerte. Hablamos sobre los diversos tipos de muerte que experimentamos en la vida, como la muerte del ego, la muerte de un ser querido o la muerte de ideales. Culturalmente, ha habido mucha discusión sobre la muerte de la masculinidad, así que también nos interesaba eso. Recurrí a imágenes de conflictos, levantamientos políticos y deportes. Por cada victoria, hay una derrota, por cada vencedor, hay un perdedor. Hasta cierto punto, creo que siempre somos ambos. Algunas personas mueren victoriosas en algún lugar, algunas mueren haciendo algo que aman, pero también podría haber alguien que muera preparándose para sentarse a cenar frente a su programa de televisión favorito».

Escucha ‘Sit Down For Dinner (Pt 1 & 2)’ de Blonde Redhead