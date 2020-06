Bob Mould hace de cronista en la fiera ‘American Crisis’

Bob Mould se suma a la gran lista de indignados por la triste situación que vive su país, gobernados por un inconsciente, con represión policial racista y una situación que se está yendo de las manos.

Para adelantar el que será su ya disco catorce, Blue Hearts, que se publicará el próximo 25 de septiembre a través de Merge Records, el que fuera parte importante de Hüsker Dü y Sugar se despacha con la incendiaria “American Crisis”.

Según Bob Mould: “‘American Crisis’ es una historia de dos tiempos: el pasado y el presente”, ha explicado Mould en un comunicado. “Los paralelismos entre 1984 y 2020 me dan un poco de miedo, líderes telegénicos y carismáticos, alabados y apoyados por Evangélicos extremistas, bien ignorando una epidemia (HIV/SIDA) o mintiendo directamente sobre una pandemia (COVID-19”.

Las canciones que contendrá Blue Hearts son:

“Heart On My Sleeve”

“Next Generation”

“American Crisis”

“Fireball”

“Forecast Of Rain”

“When You Left”

“Siberian Butterfly”

“Everything To You”

“Racing To The End”

“Baby Needs A Cookie”

“Little Pieces”

“Leather Dreams”

“Password To My Soul”

“The Ocean”