El segundo trabajo publicado por Bodega, Broken Equipment, supone un paso decidido en afianzar su propuesta sonora iniciada con el prometedor Endless Scroll (18). Sus arengas contra el capitalismo moderno, la política diluida y las tragedias particulares que deben lidiarse dentro de un ecosistema social tan demoledor siguen mostrando el lustre acostumbrado.

El disco vuelve a desprender el aroma N.Y. por cada uno de sus poros; una suerte de post-punk con basta actitud dance, levantada sobre un bajo gordísimo que lo mismo remite a Le Tigre en la inicial “Throw” que a unos muy presentes LCD Soundsystem durante todo el recorrido, destacando esa influencia sobre todo en cortes como “Territorial call of the female”.

También hay un pequeño reducto para cantarle al amor como hacen en “Pillar on the bridge of you”, bien es cierto que sin abandonar en ningún momento esa óptica arty que engalana todo el universo que rodea a la banda; no olvidemos que el germen de la creación de Bodega se debió al hecho de conocerse a través de un grupo de lectores de libros de filosofía en una biblioteca del que formaban parte.

En fin, un poco recalcitrante todo, pero resultón.

Bodega – Broken Equipment (What’s your rupture?)