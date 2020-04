The No Ones – The Great Lost No Ones Album (Yep Roc/Popstock!)

Hay músicos que, por mucho tiempo que lleven en el negocio e incluso habiendo conquistado cotas de éxito extraordinarias, parecen no perder la pasión a la hora de juntarse en un estudio con compañeros de profesión para grabar un puñado de canciones de corte clásico. Tal es el caso de Peter Buck –ex guitarrista, miembro fundador y clave en los añorados R.E.M.–, que si hace un mes estrenaba álbum junto al anti-héroe del Britpop Luke Haines (Ex The Auteurs, Black Box Recorder, etc.), ahora hace lo propio con una nueva formación.

The No Ones bien podría definirse como otro de esos ‘súper grupos’ en el que Buck es en realidad uno más, en un plantel completado por Scott McCaughey (de, entre otros, Young Fresh Fellows o The Minus 5 y durante años miembro de acompañamiento de los propios R.E.M.), Frode Strømstad (de I Was A King) y Arne Kjelsrud Mathisen (de Heroes & Zeros o Mirror Lakes). Y, efectivamente, su primer disco (de irónico título) no es sino un compendio de canciones a medio camino entre el rock y el pop guitarrero, con clarísima querencia por el power-pop y la new wave de Elvis Costello, aparte de por el indie americano más noventero. Pero, sobre todo, la presente referencia es un recipiente para grandes canciones, de esas con peso específico y que no engañan a nadie al ser inmunes al paso del tiempo. Nombres como los de The Posies, Paul McCartney, Big Star, Fountains Of Wayne, The Byrds, Dinosaur Jr, Steve Wynn o The Jayhawks funcionan, en uno u otro momento, como catalizadores capaces de alumbrar un total de trece piezas sin desperdicio. La referencia alberga grandes melodías y también las dosis justas de distorsión, a las que sumar una sobrada solidez compositiva y ejecutiva que deja a su paso temas tan placenteros como “Saucerful Of Nothing”, los singles (¡vaya singles!) “No One Falls Alone” y “Straight Into The Bridge”, una “(Going Back To) Stockholm Syndrome” que hubiera firmado el mismísimo J. Mascis, la preciosa “Too Blind To Believe”, la final “Turn Again” o esa gema absoluta que es “Clementine”.

En una época en la que la tendencia parece concentrada en prestar atención a modas mediocres cuando no directamente ridículas, ‘The Great Lost No Ones Album’ (Yep Roc, 20) se antoja como una gozada para los amantes de los sonidos pretéritos y de toda la vida. Una colección de temas levantada con buen gusto, elegancia y ese tipo de sapiencia que se alcanza con la veteranía. Todo concretado en apenas cuarenta minutos de buena música, auténtica y creíble que, esta sí, sirve para aliviar tensión y llevar mejor los efectos del confinamiento.

