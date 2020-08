Bon Iver colabora con Bruce Springsteen en un nuevo tema

Bon Iver ya piensa en nueva música. El norteamericano, uno de los invitados en el nuevo y comentado disco de Taylor Swift, ha ido entregando nuevas canciones desde que el pasado año lanzara su último disco.

El pasado agosto de 2019 veía la luz i,i, trece nuevas canciones que completaban un ciclo en su discografía, dedicada: al invierno de For Emma, Forever Ago que le siguió la frenética primavera de Bon Iver, Bon Iver, y el verano desquiciado de 22, A Million.

Un disco que contó con un buen número de colaboraciones, como las de James Blake, Brad y Phil Cook, Aaron y Bryce Dessner, Bruce Hornsby, Channy Leaneagh, Naeem, Velvet Negroni, Marta Salogni, Francis Starlite, Moses Sumney, TU Dance, y muchos otros.

El pasado mes de abril entregaba un nuevo tema, “PDLIF”, con el que recaudaba fondos para Direct Relief, una organización internacional de asistencia médica que ofrece equipos de protección y recursos esenciales a la mayor cantidad posible de profesionales de la salud y lo más rápido posible, a medida que las emergencias se multiplican en la respuesta contra el COVID-19.

Ahora el artista vuelve a sorprendernos con una nueva colaboración, en este caso con el ilustre Bruce Springsteen, que junto a Elsa Jensen, Jenny Lewis y Jenn Wasner ponen voz a un single que llega con el título de “AUATC” acrónimos de “Ate Up All Their Cake”: