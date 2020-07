Taylor Swift lanza disco por sorpresa, folklore

La mayoría de las cosas que Taylor Swift había planeado para el verano de 2020 no terminaron sucediendo, pero… hubo algo mágico que sucedió, el lanzamiento sorpresa de su octavo álbum de estudio, folklore, que hoy mismo se publica.

“La mayoría de las cosas que había planeado para este verano no se han producido, pero hay algo que no había planeado y que sí ha ocurrido. Y eso es mi octavo álbum de estudio, ‘Folklore’. Sorpresa. Esta noche a medianoche lanzaré todo mi nuevo álbum de canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones. Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado en cuándo hubiera sido el momento ‘perfecto’ para lanzar este trabajo, pero los tiempos en que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías mostrárselo al mundo”,

En el mundo anterior, Taylor Swift, hubiera estado presentando las canciones del exitoso Lover en la nueva edición de Mad Cool, pero todo ha cambiado en pocos meses. Ahora regresa con un álbum de 16 canciones producido por Aaron Dessner (The National), Jack Antonoff (Bleachers) y la propia Swift, que cuenta además con una colaboración con Bon Iver. Las ediciones en vinilo del álbum cuentan con una pista adicional.

“Cardigan” es el primer single del disco, que viene acompañado de un vídeo que ha dirigido la propia artista: