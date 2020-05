Brighton 64 – Como debe ser (Bcore)

Crecí en un mundo donde las listas de éxitos estaban dominadas por una dualidad electrónica-reggaetón. No era fácil, ni tan poco recomendable, que te salieras de ese binomio. Te convertirás en el chico raro del instituto. Incluso siendo punky, heavy o rapper podrías encontrar referencias en tus mayores o en algunos compañeros de aulas, aunque no muchas, al menos no estabas destinado a la soledad musical. Pero ser mod en la España del 2012 era complicado. No tendría más de diecisiete años cuando me aficioné a la música sixtie, al ska de la primera ola, o al revival mod de finales de los setenta. Sentía que esas eran las sonoridades que me representaban, y su estilo el que quería copiar. Y entre búsquedas incansables descubrí a Brighton 64 y su disco titulado Esta vez va en serio (Bcore, 2012).

Este conjunto catalán fue el primer acercamiento que tuve a la España Mod. Para mí, Brighton 64 fue mi despertar musical. Descubrir a este conjunto catalán me abrió mi mundo. Quién sabe, lo mismo sin ese descubrimiento a día de hoy no estaría escribiendo este artículo. A partir de ahí empecé a interesarme por la música, pero también por la política. Quería saber cómo funciona el mundo para rebelarme contra él. Y a día de hoy, todavía sigo con ese cometido. Incluso estoy realizando la Tesis doctoral en Ciencias Políticas sobre la música como forma de resistencia en procesos dictatoriales. Por eso, considero que la música es algo más que música.

Siete años y dos discos después, a finales del 2019, Brighton 64 nos presentaba su último trabajo: Como debe ser (Bcore, 2019). Un disco necesario, valiente y sincero. De largo, el trabajo con mayor carga política que ha hecho este grupo; y sin miedo a equivocarme, uno de los discos con mayor connotación social que se ha hecho en este país. Un álbum donde además de la calidad sonora que siempre ha representado este conjunto, nos sorprende con unas letras arriesgadas, donde demuestran que uno no puede dejar sus ideas de lado, (y menos cuando eres un músico). ¿Qué sentido tiene transitar por esta vida sin molestar? ¿Sin inquietar?

Once canciones que batallan en contra de las injusticias y la reinante hipocresía. Mediante un sonido power pop, combaten aquella frase que decía; usted haga como yo y no se meta en política. La primera canción que nos presenta este álbum es “Playas del Mediterráneo”. Mediante un potente riff de guitarra nos denuncian la situación de los migrantes en el Mediterráneo. Una crítica contundente para hablar del drama que se viven en las costas y la pasividad de los mandatarios europeos para solucionar esta grave crisis social. La situación particular vivida en Cataluña, y a nivel más general en España, les sirve de referencia para las dos siguientes canciones: “Juez y Parte” y “El Estado de la Nación”. Diferentes caras de la misma moneda que se configuran como dos de las principales canciones del disco gracias a sus estribillos directos y elocuentes. La primera, llevada con un fuerte tono de ironía, y, la segunda, con un claro mensaje que podría ser utilizado por cualquier grupo punk: No hay otra solución para el estado de la nación, demolición, patada y abolición.

Su manifiesto sonoro sigue complementándose con una crítica al mal llamado “centro ideológico” que se representa en la canción “La cara infame del poder”. Los medios de comunicación también se llevan su parte. Primero en “Gato por liebre”, con una fuerte connotación de responsabilidad individual, y, posteriormente, en “Este es un país libre” donde hacen un alegato a la libertad de expresión.

Una de las canciones más emotivas del disco es “Avui he tornat a casa”, una de las dos canciones junto con “Batalla perduda”, está en catalán. Una canción pop, con alguna reminiscencia psicodélica presente al final de la canción, que les sirve como homenaje a su abuelo August Gil Cánovas en un proceso de Memoria Histórica tan necesario en nuestro país.

Brighton 64 es historia viva de la música nacional. Puede que su disco solo sea un grito de rabia frente a esta sociedad. Vivimos atomizados en un presente que cada vez se nos está haciendo más largo, una batalla que seguramente está perdida. Pero si algo me ha demostrado la música es que debemos luchar por una vida que merezca la pena ser vivida. Como debe ser es la demostración de que muchos todavía no hemos tirado la toalla. No dejemos que nos roben las utopías porque solo con ellas podremos soñar.

Escucha Brighton 64 – Como debe ser