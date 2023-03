Bunbury habla con sus fans de Héroes del Silencio

Bunbury publicará su nuevo disco, Greta Garbo, el próximo mes de mayo. Un trabajo grabado en El Desierto Casa Estudio en las afueras de la ciudad de México, y producido por Adan Jodorowsky y que llegará después de su reciente poemario, Microdosis.

El artista maño publicó en pandemia dos discos discos Posible (2020) y Curso de Levitación Intensivo (2020) y el EP El Puerto (2021). Era momento de volver a los escenarios y celebrar sus 35 años de carrera, pero problemas en su garganta le hicieron emprender ‘El Último Tour’, el cual tenía catorce fechas programadas en nuestro país.

Como te comentamos hace algunas semanas, Bunbury ha puesto en marcha un servicio de comunicación directa con sus seguidores llamado «La Carta«, como ese The Red Hand Files de Nick Cave: canal de preguntas y respuestas que le sirve para tener un contacto continuo con sus fans. Una bonita iniciativa que acerca al músico con su público.

En su reciente comunicación ha abordado preguntas acerca de Héroes del Silencio:

Hola a todos:

??Algunos de vosotros me preguntáis en torno a HdS. Me parece muy interesante como Manu Rodríguez plantea algunas cuestiones. «Entiendo que te llegue a molestar que se diga que vuelvas al rock o que levantes a Héroes del Silencio de sus cenizas (lo cual, como seguidor tuyo de esa etapa me encantaría) pero no eches tierra encima de Héroes. No los compares con tu ex o cualquiera de esas cosas que acabas diciendo. Como fan de Héroes y no de tu etapa en solitario, no hacen más que hacerme daño este tipo de cuestiones.» Primero de todo -mis disculpas- si en algún momento he podido ofender o dañar los sentimientos de alguien, con alguno de mis comentarios al respecto. En los últimos 25 años, desde la disolución de la banda en 1996, me han preguntado infinidad de veces, sobre el grupo y, no lo puedo negar, en más de una ocasión me he llegado a hartar. Lo que sin duda era una muestra del amor y pasión por la música que grabamos Juan, Joaquín, Pedro y yo (y Alan en el último álbum), a veces se pudo convertir en un equipaje demasiado pesado, que no siempre quise llevar conmigo a todas partes. La comparación con la ex, que quizás no te pareciera afortunada y que recuerdo haber soltado en una rueda de prensa, no era más que una metáfora. Intentaba explicar que, en la presentación de un nuevo álbum con su correspondiente gira (la que fuera, no recuerdo cuál), preguntar cuándo te vas a reunir con tu antigua banda, es un poco insensible por parte del periodista. Me parece. Quizás me equivoque. Por mucho que, insisto, la pregunta provenga del cariño y el recuerdo grato. Creo que muchos confundieron el intento de enfocarme en el trabajo y la creatividad del presente, con faltar al respeto a algo que ha significado mucho para tantos.

??Me pregunta también: ¿Tanto mal existe entre Juan Valdivia y tú cómo para que no pudieses compaginar tu carrera en solitario junto con la de Héroes? Da pena ver que después de tanto ni se dirigen la palabra, ya no por Héroes, sino por los buenos momentos que seguro hubo en un pasado. Durante estos 25 años he mantenido contacto con todos los integrantes de HdS. Con Pedro bastante a menudo. Con Joaquín y Alan un poco menos, pero también. Y, con Juan, nos hemos escrito de tanto en tanto, supongo que más de lo que imaginas. Mi sentimiento hacia todos ellos es de cariño. Con altibajos, claro, porque la vida es así. A veces tienes roces y el tiempo lo cura todo, aunque no sea un doctor. A mí me hubiera encantado haber podido compaginar mi carrera solista con alguna gira esporádica y conmemorativa de HdS. Desgraciadamente, no fue así.

??Sigue Manu: ¿Por qué nunca te has implicado en las reediciones de Héroes como los demás? La realidad es que me encantaría participar en las reediciones de HdS, pero rara vez se ha contado conmigo. Muchas, -la mayoría-, se han realizado sin mi consentimiento y sin mi autorización. Preferiría que fueran ediciones de lujo, como las que publicamos de Pequeño y Flamingos. Creo que los álbumes de HdS se lo merecen. El material que se publicó en estos años de reediciones a menudo contenía material repetitivo y desordenado; pero esa es mi impresión y no todos pensamos de la misma manera, ni falta que hace. Entre los implicados, no sólo están los miembros de la banda, también la extinta discográfica EMI, dueña de los masters, y otros, que aportaron sus distintos puntos de vista. Además, soy consciente de que mi actividad discográfica ha sido generosa y algunas de las reediciones coincidían con lanzamientos de mis nuevas canciones y álbumes.

??Sobre HdS, también Nicolás Alonso, tiene preguntas interesantes: ¿Por qué decidiste no participar en el libro Héroes de Leyenda de Antonio Cardiel (cuando los otros tres integrantes de Héroes del Silencio si aportan su punto de vista y desgranan ciertos acontecimientos que marcaron vuestra historia), es solo por lo que se cuenta en el libro de mirar hacia el futuro más que hacia el pasado? ¿Estas cansado de este tipo de revisiones? El libro de Antonio, hermano de Joaquín y al que tengo especial cariño, coincidió en espacio y tiempo con la propuesta del documental de Netflix y pensé que era demasiado. Quizás en otro momento hubiera pensado de otra manera. Si quieres permanecer creativo y ser un artista en activo tienes que tener mucho cuidado con la dedicación que le concedes a la nostalgia. Porque la demanda es grande y puedes convertirte, peligrosamente (en mi opinión), en un gestor de tu catálogo de manera exclusiva. Estos proyectos quitan mucho tiempo. Por poner un ejemplo, cada caja que se ha publicado de Pequeño o de Flamingos o el mismo documental de HdS, entre unas cosas y otras (revisión de material, diseño gráfico, derechos, etc…) conlleva casi un año entero de trabajo. Así que tienes que decidir a qué te dedicas, si al pasado o al presente.

??Espero haber respondido de la forma más respetuosa posible a cuestiones filosas y sensibles, que algunos de vosotros (perdón por no nombraros a todos) en otras cartas, también tenéis en mente. Mi respeto por el catálogo y miembros del grupo es absoluto, pero tengo que saber mantener un equilibrio que, fácilmente, podría volcarme en una dirección no todo lo creativa que personalmente desearía y que dejaría un vacío importante en mi persona.

??Con todo el amor para todos, os abrazo.

eb

