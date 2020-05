Bunbury – Posible (Ocesa / Warner Music)

Sorprende ver cómo Enrique Bunbury vuelve a dar una vez más con esa fórmula secreta que le permite mutar de un disco a otro, sin que su discurso se resienta una micra. Asistir a una constante evolución desde que hace casi 25 años emprendiera el vuelo sin la compañía de Héroes del Silencio, construyendo a base de esfuerzo y grandes álbumes, una icónica y personal entidad que desde hace tiempo trasciende fronteras.

Posible es una nueva vuelta de tuerca que no pierde conexiones con sus trabajos anteriores. Quizá podríamos emparentarlo en intenciones al salto mortal que supuso el experimental Radical Sonora (1997), ese ejercicio de ruptura con su banda de toda la vida a base de electrónica y exploración. Así lo afirma la letra de “Deseos de usar y tirar”: ‘Como me dijo Nick Cave, tú no eres tu pasado’ una apropiada forma de sintetizar la filosofía que Bunbury lleva aplicando a su carrera desde que comenzó como solista, con pocas concesiones a la nostalgia y más preocupada en crecer continuamente.

Su nueva entrega se plantea como todo un reto para alguien que viene del mundo analógico. ¿Cómo puedes hacer que la misma banda que grabó el rockero Expectativas (2017) torne en un combo capaz de embellecer cada uno de los temas con esos elegantes arreglos, sintetizadores o baterías electrónicas y que a su vez no pierdan esa reconocible identidad de canción de autor? Ahí radica la grandeza de estas diez nuevas composiciones, que abriéndose con la oscuridad sintética propia de los mejores Depeche Mode en “Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)”, nos lleva hacia nuevos territorios, sin salir de los planteamientos que contenían sus últimas referencias.

De esa “Deseos de usar y tirar”, un bolero futurista apoyado en un omnipresente saxofón, a potenciales hits como “Hombre de acción“ y “Las Palabras”, que desde ya pasan a engrosar esa lista de imprescindibles de su repertorio. Unas canciones sumamente evocadoras y reflexivas, con una lírica a la altura, que lo mismo nos acercan al glam (“Mis posibilidades (Interstellar)”), que critican lo vacuo del consumismo (“Como un millón de dólares”) o nos desarman por completo (“Los términos de mi rendición”).

Posible es un disco que crece con cada escucha y en el que tal y como nos advirtieron, nada es lo que parece. Sus canciones van ganando en matices y nos llevan de la mano hacia nuevas interpretaciones cada vez que lo reproducimos. Un estimulante reto para tiempos convulsos.

Escucha Bunbury – Posible