Camila Cabello confirma la telonera de su gira

Camila Cabello ha confirmado que Kim Petras será la artista invitada en los conciertos de Barcelona (Palau Sant Jordi) y Madrid (WiZink Center), los días 30 de junio y 1 de julio. La gira europea de “The Romance Tour”, presentando el nuevo disco de Camila Cabello, que vio la luz en diciembre de 2019 terminará en nuestro país después de pasar por ciudades europeas como París, Londres, Ámsterdam, Dublín o Milán.

La artista de origen alemán ha conseguido situarse como una de las principales referencias del pop en los últimos años. Tras lanzar su primer sencillo en 2017, “I Don´t Want It at All”, bajo su propio sello discográfico, la artista se encuentra inmersa en una gira mundial para presentar su álbum debut, Clarity, que lanzó en junio de 2019 y que muchos comparan con los mejores momentos de Britney Spears. Aunque lo que diferencia a Kim Petras es su sonido vanguardista con ritmos discotequeros.

La noticia de su participación en la gira de Camila Cabello llega a la vez que la artista estrena canción nueva, “Reminds Me”, una canción dedicada a “todos aquellos que no vayan a recibir flores ni chocolates en San Valentín”.

Las entradas están a la venta en livenation.es, ticketmaster.es, Red Ticketmaster (FNAC + Halcón Viajes) y El Corte Inglés.