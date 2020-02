Yuvisney Aguilar, un nombre a tener en cuenta

Los que nos dedicamos a esto de destripar, escuchar cosas nuevas y comentarlas en diferentes medios, pegamos saltos de alegría cuando descubrimos un nuevo artista, un nuevo sonido o algo que nos emociona.

Me ha pasado con la Die Katapult, con Nos Miran y ahora con este artista singular del que os voy a dar un poco la brasa. Por regla general de los percusionistas solemos meter poco en estos medios, más que nada porque están ahí, agazapados y parece que cualquiera puede hacer eso. Y no, no es tan fácil.

Andaba bicheando por Spotify y me encontré la página de este cubano, Yuvisney Aguilar, concretamente del municipio San Luis, Pinar del Río. Un artista que se curtió en la música desde los seis años, que se dice pronto. Y ya, siendo un jovencín, obtuvo premios en diferentes tanto como cantante, solista, instrumentista del grupo infantil “SÚMATE” y ahora ya como percusionista.

Su currículum no es baladí; a saber Paquito D’ Rivera, Chuchito Valdés Quartet, Pepe Rivero, “Cimarrón” (String Quintet), Iván “Melón Lewis, Cuban Jazz Quintet, “CMQ Big Band”, Jorge Pardo, Pablo Milanés, Coque Malla, así como los hermano Carmona, Sandra Carrasco y el musical NY Story.

Cuando pregunté en donde lo podría encajar para hacer este artículo me quise tirar riscos abajo porque, a saber, mirar en todo lo que entra el chaval; Música Cubana y Latina, Latin Jazz, World Music, Jazz Fussion, Folklore Afro Cubano, Música Clásica; Pop, Rock, Flamenco, Música de Cámara.

Fue nominado a los Premios Grammy Latinos 2017 por su disco Piango, piango (que significa “Paso a paso” y que te lo pongo en enlace abajico) y en su música despliegan todo el abanico rítmico y folclórico de las culturas yoruba, arará, iyesa y bantu, así como los ritmos más contemporáneos del tango congo, la rumba, la timba y el jazz, acompañados de coros vocales que aportan riqueza melódica y provocan en quien lo oye una interacción constante con el alma cubana.

Así que, si quieren hacerse un favor, escuchen a este chaval, se lo agradecerán sus oídos. No está mal, de vez en cuando, conocer cosas nuevas. Yo seguiré investigando, porque hay tanta música que quiero escuchar en mi vida que no me dan horas del día para ello.

Escucha Piango, piango de Yuvisney Aguilar: