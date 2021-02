Carla publica nuevo sencillo, All I Want Is Here

La artista synth-pop catalana Carla vuelve a la actualidad tras publicar en 2019 su exitoso álbum, Kill A Feeling (GCR, 2019), un trabajo que la ha posicionado de manera definitiva entre los artistas más selectos del panorama del pop electrónico nacional. Ahora Carla Serrat nos presenta un nuevo sencillo titulado “All I want is here” (Great Canyon Records), adelanto de su próximo EP cuya publicación está prevista para después del verano.

“All I want is here” es una canción con la que Carla explora un nuevo territorio algo alejado de sus habituales ritmos bailables. Aquí se adentra en una propuesta más ambiental, con sonidos sintéticos envolventes acompañando a la cálida y acogedora voz de la cantante. La canción se va deslizando suavemente entre sonidos brumosos que le ponen sonido a un relato introspectivo sobre la búsqueda de la esencia.

“All I Want Is Here” ha sido producido por Joan Solana y Carla Serrat entre Vilafranca del Penedès y Vic, y mezclado y masterizado por Àlex Ferrer (Sidechains, The Requesters) en The Groove Studio (Barcelona).

El vídeo que acompaña a la canción ha sido dirigido por Marc Lesperut, quién se ha encargado también de vídeos musicales como “Buen Viaje”, de Anni B Sweet, “Nuestro Momento”, de La Habitación Roja, y “Geometría Coexial”, de Odio París. El propio Lesperut explica el vídeo diciendo que “la poesía de la letra y la sensibilidad de la melodía me llevaron a crear una historia en paralelo entre Carla y su posible alter ego. Este personaje vive un viaje iniciático. A través de las protagonistas, vivimos el sueño dentro de un sueño”.

Puedes acompañar a Carla en ese viaje viendo el vídeo de “All I want is here”.

