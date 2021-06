Kings Of Convenience comparten un documental de su regreso

Kings Of Convenience, el dúo noruego formado por Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe han regresado con un nuevo disco después de 12 años.

Así nos sorprendían la pasada primavera: “Finalmente podemos compartir esta noticia contigo… El viernes 30 de abril a las 00:01 de la mañana se podrá escuchar la canción “Rocky Trail”, nuestro primer lanzamiento en 12 años. Fue grabado en Sicilia por Kalle Gustafsson. Si fuiste a ver la gira Unrecorded Record Tour en 2016, este fue el número dos en la lista de canciones.

También el viernes, alrededor de las 5 pm, lanzaremos un video musical para la misma canción, hecho milagrosamente hace algunas semanas a pesar de todo tipo de restricciones y complicaciones relacionadas con el covid.

¡Sentimos la larga espera! ¡Esperamos que te guste! Erlend & Eirik”

Kings Of Convenience volvían a los escenarios en 2015 y un año más tarde nos prometían nuevas canciones para dar continuidad a Declaration Of Dependance (2009), pero finalmente el retraso ha llegado hasta nuestros días en los que acaba de publicarse el genial y recomendable Peace or Love.

Para celebrar su regreso Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe han compartido un documental de casi 40 minutos en los que cuentan el proceso de preparación del disco y lo que ha supuesto su vuelta.

Disfruta aquí del documental de Kings Of Convenience