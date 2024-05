Carolina Durante cambian de registro en ‘Elige tu propia aventura’

Carolina Durante sorprenden con la primera entrega del que será su tercer disco. En «Elige tu propia aventura» los madrileños suenan diferentes, con guitarras acústicas, cuerdas, vientos y una letra de desamor que es lo único reconocible en una canción en la que hasta el registro de Diego cambia por completo.

La banda que ha destacado desde sus comienzos por un discurso arrollador, por el ímpetu que tuvo su debut, o la constatación que fue Cuatro Chavales han querido buscar nuevos caminos y al menos en esta nueva canción, han conseguido cambiar, sin dejar de ser ellos. El grupo que ha puesto a bailar y a gritar a todo el país a base de una extensa gira de festivales y salas con hitos tan importantes como su lleno en el Wizink Center de Madrid acompañados de Los Nikis, tiene nuevas historias que contarnos.

En «Elige tu propia aventura», que dará título a su nuevo disco y recuerda a una colección del librojuegos juveniles de hiperficción explorativa, Diego Ibañez, Mario del Valle, Martin Vallhonrat y Juan Pedrayes nos regalan su canción más íntima.

Diego, cantante y letrista, nos da más pistas sobre la misma:. “Elige tu propia aventura, como aquellos libros que leíamos de pequeños. Realmente solo me leí uno y ni siquiera era mío, era de mi primo, de los años 90. Recuerdo que cuando tomaba un camino que no me gustaba volvía atrás y elegía otro, quería elegir el camino que más me gustase. La vida, afortunadamente, no funciona así y tú eliges tu propia aventura constantemente y es inevitable cagarla, hacer daño al resto y hacerte daño a ti. A día de hoy me como la cabeza de forma obsesiva con cada cosa que hago mal o que podría haber hecho mejor durante días, semanas y meses como si sirviese de algo. Es posible que si observas a un niño leer alguno de estos libros te de una pista de cómo va a comportarse en un futuro en la vida real.

La canción la empecé a escribir a raíz de recordar una nana que me solía cantar mi padre cuando era pequeño, que venía a su vez de un poema de Juan Goytisolo. Es probablemente la canción menos Carolina Durante que hemos sacado nunca porque es una canción lenta, muy íntima, más cantada, sin ningún estribillo y con una instrumentación diferente a lo que hemos hecho jamás”, confiesa un Diego que, como sus compañeros, se muerde las uñas deseando saber qué acogida tendrá esta nueva aventura, nunca mejor dicho. “Qué ganas y qué nervios porque la escuché la gente. Ojalá les emocione una tercera parte de lo que me emocionó a mí hacerla. A nosotros”.

Como el resto del álbum, “Elige tu propia aventura” cuenta con la producción de Ali Chant, reputado ingeniero de sonido que ha trabajado codo con codo con otros artistas como Yard Act, Dry Cleaning, Perfume Genius o John Parish, entre otros. Colaboran el multiinstrmentista David Grubb (Novo Amor, Lowswimmer) y el trompetista Pete Judge, que ha grabado sus vientos para nombres como Massive Attack, The Kooks o Maika Makovski.

La canción llega junto a un vídeo de Ismael de la Trinidad y Teresa Carril, y con producción de Plaza by Little Spain.

Escucha ‘Elige tu propia aventura’ de Carolina Durante