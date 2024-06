Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Pet Shop Boys – A new bohemia

Travis – Bus

Delaporte – Los lobos

The Jesus Lizard – Hide & seek

Soccer Mommy – Lost

faLsantes – Fueron felices

Molchat Doma – Son

ANOHNI and the Johnsons – Breaking

Nick Lowe, Los Straitjackets – Went to a party

Kokoshca – Mi barrio

Bum Motion Club – Estatua de oro

Tessa – Ferroceiro

Marc Almond – Gone with the wind (is my love)

Hinds – En forma

Amaia – Nanai

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Aisha Khan – Eyes of grey

Aisha Khan acaba de presentar un nuevo videoclip, «Eyes of Grey», de su recién estrenado disco The Magnificent Twelve (Folc Records,2024). La canción, a dúo con el cantante Paul-Ronney Angel, posee ecos atmosféricos a Lynch y a Nick Cave. El vídeo recrea un teatro victoriano en miniatura construido en la planta baja de una barbería.

Atlàntic – Cançó de la rosa de paper

La banda valenciana Atlàntic ha estrenado esta semana su último sencillo, «Cançó de la rosa de paper». Se trata de una canción musicada a partir de uno de los poemas más conocidos del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés. Atlàntic adaptan al pop este conocido canto a la libertad que el autor de Burjassot incluyó en el Llibre de les Meravelles.

B.O.W. (Brotherhood of Wolves) – The pieces of our love

B.O.W (Brotherhood of Wolves) publicaron recientemente el álbum Lost in This World, cuarta entrega de la banda tras Chasing Shadows (2023), A Dump Of Twisted Destinies (2022) y el debut homónimo editado en doble disco en octubre de 2021. Como segundo sencillo lanzan el videoclip de «The Pieces Of Our Love», una balada de Hard Rock que expone la situación de una pareja que se debate entre salvar la relación o tomar caminos separados.

Villanueva – No me obligues a quererte

El músico gallego Villanueva publicará próximamente su cuarto disco en solitario, Gallo Negro. Un álbum producido por Juanma Latorre, de Vetusta Morla, del que hasta ahora había avanzado dos sencillos, «Mira como baila» y «Me entrego a los santos». El tercero ha visto la luz esta semana y se titula «No me obligues a quererte». Un tema a medio camino de la raíz latina y el indie pop.

Ziggy Alberts – Outlaw

El australiano Ziggy Alberts ha publicado esta semana un nuevo tema, «Outlaw». Una canción emotiva que habla del crecimiento de Alberts como artista y como persona, invitándonos a un viaje de introspección y autodescubrimiento. Coproducido por Garrett Kato, la canción ofrece una cautivadora mezcla de influencias rock, folk y pop que recuerda a artistas como The Lumineers y Kings Of Leon.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.