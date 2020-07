!!! (Chk Chk Chk) están de regreso con ‘Certified Heavy Katz’

La legendaria banda de dance-punk !!! (Chk Chk Chk) están de vuelta para ayudarnos a escapar de la monotonía del “quédate en casa” con un EP con alma de pista de baile titulado Certified Heavy Katz y cuya fecha de publicación está prevista para el 31 de julio a través de Warp Records.

Este nuevo EP sigue los pasos de su aclamado Wallop, el álbum que publicaron el pasado año, rindiendo homenaje a la música de club, un tipo de música al que la banda siempre ha recurrido para inspirarse. Mezclando el House de Chicago, el Garage británico, el NYC Disco y un poco de todo, Certified Heavy Katz es un trabajo de alta tensión sutilmente producido.

“En este nuevo trabajo exploramos los límites exteriores de la música que hacemos”, explica el frontman Nic Offer. “Intentamos muchas cosas diferentes con la esperanza de encontrar algo nuevo al hacerlo mal o distinto”.

Junto a este anuncio, la banda publica el primer adelanto y single principal, “Do The Dial Tone”. Este nuevo tema viene acompañado de un lyric video a cargo del animador Cheng-Hsu Chung. Previamente, Chung ya había dirigido el videoclip de “Couldn’t Have Known”. “Imaginamos ‘Do The Dial Tone’ como un tema en vísperas de la destrucción”, cuenta Offer, y lo cierto es que resulta fácil imaginar el delirio del Día del Juicio Final con las líneas del sintetizador presente en este nuevo tema.

A lo largo del EP, la banda también explora el neo-soul en “Let It Fall”, la atmósfera de los clubes góticos con Angus Andrew en “Tighten The Grip”, el funk de influencias de grupos como Deee-Lite en “Wonderful Life” y la psicodelía con el himno que cierra el EP titulado “Walk It Off”.

Después de casi dos décadas de inolvidables momentos en la pista de baile y sobre los escenarios, la banda de Nueva York no parece mostrar signos de ceder. Certified Heavy Katz es un ejemplo de ello. Nuestras orejas y caderas nos lo agradecerán.

Si no puedes esperar al lanzamiento del EP, en el canal de YouTube de !!! (Chk Chk Chk) encontrarás Throwback Theatre Thursday, una serie en activo en el que revisan su extenso catálogo.

Así suena lo nuevo de !!! (Chk Chk Chk)