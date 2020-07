Dan Croll publica dos nuevos temas

Dan Croll publica “Hit Your Limit” y “Coldblooded”, dos nuevos singles de su próximo trabajo, Grand Plan, el cual verá la luz el 21 de agosto a través de Communion Records.

Al igual que los adelantos previos, “Hit Your Limit” y “Coldblooded” relatan un nuevo capítulo de la historia sobre la migración de Croll a Estados Unidos y cómo comenzó a adaptarse a la vida en Los Ángeles tras dejar Reino Unido. Si bien estas nuevas canciones se centran en problemas relativamente comunes de la vida cotidiana, Croll lo hace a través de una mirada cruda e íntima con la idea de reflejar la ansiedad y la incertidumbre que motivaron la creación de este nuevo conjunto de canciones.

Sobre la fuente de inspiración detrás de “Hit Your Limit”, Dan Croll cuenta: “’Hit Your Limit’ trata del agotamiento que todos finalmente sentimos en algún momento de nuestras vidas. Es algo inevitable, más aún si llevamos vidas ajetreadas o vivimos en una ciudad bulliciosa”.

Por otro lado, el artista británico afirma que “Coldblooded” “trata sobre el abuso de la confianza. Cuando me mudé a Los Ángeles, necesitaba encontrar un lugar para vivir y terminé encontrando un lugar a través de craiglist: una casa de dos camas que compartía con otro chico. Estaba emocionado por haber conseguido establecerme después de haber ido probando en diferentes Airbnb antes que este. Cuatro o cinco meses después, rentaron el espacio justo debajo de mis pies. Me sentí estafado y no podía creer cuánta sangre fría puede tener alguien para hacer este tipo de cosas”.