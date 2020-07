Massive Attack anuncian nuevo EP, ‘Eutopia’

Massive Attack se lo toman con calma. La banda de Bristol, pioneros del trip hop (recuerda nuestro especial aquí), llevan más de treinta años en activo, en los que han entregado tan solo cinco álbumes de estudio, además de alguna banda sonora y una serie de EPs.

Su última entrega larga data de 2010, cuanto publicaban Heligoland, desde entonces no han parado de girar y nos han regalado nuevas canciones con cuentagotas, además de reeditar álbumes, presentar remezclas o sorprendernos a través de webs y apps con música inédita. Hace justo cuatro años iniciaron la entrega de nuevos EPs, arrancando con Ritual Spirit (2016), en el que colaboraban Roots Manuka, Azekel, Young Fathers y su viejo amigo Tricky, en aquella joya compartida llamada “Take It There”. Poco después, lanzaron The Spoils (2018), con dos nuevas canciones con la participación de Hope Sandoval (“Come Near Me”) y Ghostpoet (“Dear Friend”).

Ahora Massive Attack anuncian su regreso, que llega tras su gira especial recordando el histórico Mezzanine (1998) y de nuevo será en forma de EP.

De momento no tenemos mucha información al respecto, la banda de Robert “3D” Del Naja y Grantley “Daddy G” Marshall, ha compartido a través de sus redes sociales el título y la posible portada de este lanzamiento que llega con el título de Eutopia.

Suponemos que en pocos días podremos descubrir más datos al respecto y de nuevo, volver a disfrutar de la música de una de nuestras bandas favoritas, de momento hemos podido escuchar a través de Twitter un pequeño avance:

Recordamos una de sus últimas composiciones.

Massive Attack actuarán en la nueva edición de Primavera Sound.